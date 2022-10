URBANISMO – Município anuncia construção de calçamento nos distritos do baixo Madeira

Campanha do mês de outubro alerta para importância do diagnóstico precoce de câncer de mama

Acontece nesta sexta-feira e sábado (28 e 29) mais uma edição do Projeto Feira da Mulher Empreendedora, alusiva à campanha Outubro Rosa que alerta a importância do diagnóstico precoce de câncer de mama. Na ocasião, as mulheres empreendedoras poderão expor e comercializar seus produtos.

O evento é organizado pelo Departamento de Políticas Públicas para Mulheres da Secretaria de Assistência Social e da Família (Semasf) e será realizado no IG Shopping, localizado na avenida Amazonas, 8339, bairro Tiradentes, das 16h às 21h.

Ainda segundo a programação da Semasf, nesta quinta (27) as servidoras da pasta receberam um dia de embelezamento com entrega de kits cosméticos.

O mês de outubro é marcado mundialmente por ações alusivas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero. A Prefeitura de Porto Velho vem promovendo diversas atividades sobre o tema desde o início do mês.

O movimento, conhecido como Outubro Rosa, é celebrado anualmente com o objetivo de compartilhar informações sobre a doença, que é o tipo de câncer mais frequente em mulheres no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO