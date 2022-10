URBANISMO – Projeto leva conscientização sobre limpeza da cidade a escolas de Porto Velho

Inscrições poderão ser feitas até o próximo dia 10 de outubro

Mais 30 vagas para aulas (grátis) de Jiu-Jitsu estão disponíveis no Centro de Artes e Esportes Unificados, conhecido como Praça CEU, localizado na região Leste de Porto Velho. A nova turma vai atender crianças e adolescentes de 8 a 15 anos de idade, às terças e quintas-feiras, das 9h às 10h30.

Uma nova parceria entre a Prefeitura de Porto Velho e o projeto Tribo de Zion, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), possibilitou a abertura das novas vagas para a modalidade esportiva.

As inscrições poderão ser feitas até o próximo dia 10 de outubro e os treinos (aulas) iniciarão no dia seguinte (11). Os pais ou responsáveis pelos novos alunos deverão comparecer pessoalmente na Praça CEU para fazer a inscrição, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 14h.

É necessário apresentar a declaração escolar dos futuros atletas, certidão de nascimento ou RG e comprovante de residência, além do RG ou CNH do responsável. Para mais informações basta ligar no telefone 98423-4091.

PRIMEIRA TURMA

A primeira turma de Jiu-Jitsu com aulas na Praça CEU teve início no dia 27 de setembro último, também por meio de parceria com o projeto Tribo de Zion. As aulas acontecem das 19h às 21h, às terças e quintas feiras.

