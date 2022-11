Portugal vence o Uruguai com ‘corta-luz’ de Cristiano Ronaldo e se classifica para as oitavas

O reencontro entre Portugal e Uruguai foi feliz para os europeus. Com uma superioridade principalmente na posse de bola, o time do técnico Fernando Santos derrotou os charrúas por 2 a 0 na tarde desta segunda-feira (28.11), no estádio Lusail.

O primeiro tempo mostrou Portugal com posse de bola, mas esbarrando em uma defesa bem postada do Uruguai. A novidade de Diego Alonso, que colocou Giménez pela direita para vigiar João Félix, conseguiu tirar a velocidade dos europeus.

A tática deu tão certo que, quem chegou mais perto de fazer o gol foi a seleção sul-americana. Bentancur, em jogo individual, passou por três adversários e chegou cara a cara com Diogo Costa, mas parou na grande defesa do arqueiro.

O segundo tempo voltou com um contexto semelhante, mas um dos vários cruzamentos à área deu a Portugal o gol. Celebração de Cristiano Ronaldo, tento de Bruno Fernandes e festa para os portugueses.

Uruguai melhorou com as entradas de Arrascaeta e Pellistri, mandando uma bola na trave em chute de Maxi Gómez e perdendo um gol na pequena área com Luis Suárez, que substituiu Cavani. O tento, no entanto, só voltou a sair para Portugal, em pênalti batido por Bruno Fernandes.

O resultado classifica os portugueses, agora com seis pontos, precisando de um empate contra a Coreia do Sul, na sexta-feira, para passar em primeiro. O Uruguai, por sua vez, tem de vencer Gana e torcer para a Coreia não derrotar os europeus, combinação necessária para se classificar.

Momento-chave

Aos 12 minutos do segundo tempo, Bruno Fernandes recebeu pela esquerda e cruzou para Cristiano Ronaldo. O centroavante correu para a bola, fez o movimento de cabeceio, mas não tocou na redonda, que quicou e venceu Rochet.

Número

Portugal havia perdido para o Uruguai nas oitavas de final da Copa do Mundo FIFA da Rússia, em 2018 , mas conseguiu dar o troco nos sul-americanos dessa vez.

Fonte: Agência Esporte