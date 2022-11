A Assembleia Legislativa empossou no começo da noite desta segunda-feira (07), Ari Saraiva (PSB) como deputado estadual. Proveniente de Ji-Paraná, ele assume o mandato no lugar do deputado Ismael Crispin (PSB), que se licenciou para realizar tratamento de saúde.

O deputado Chiquinho da Emater (PSB) fez um discurso saudando a chegada do novo membro do Parlamento. “Seja bem vindo, fico muito feliz em você assumir hoje como deputado. Você é uma pessoa do bem, com experiência em gestão pública e esta Casa só tem a ganhar. Em nome de todos os deputados estaduais, desejo toda a felicidade nesse período que você estiver por aqui”, destacou.

Discurso de posse

Em seu discurso de posse, Ari Saraiva disse que “estou muito feliz e orgulhoso em poder assumir este cargo de deputado estadual e por poder contribuir ainda mais com o nosso Estado de Rondônia. A população do nosso Estado pode ter certeza que terá um deputado leal aos valores cristãos, familiares e democráticos. Agradeço a Deus, minha família e a quem confiou em meu nome”. Ele disse ainda que “por onde passei, sempre deixei um legado de trabalho, amizade e respeito pelas pessoas. Vou honrar aqui no Parlamento os 7.985 votos obtidos em Ji-Paraná e em todo o Estado”.

A deputada federal eleita, Cristiane Lopes (União Brasil), fez questão de manifestar a sua alegria com a posse de Ari Saraiva. “A atuação do Ari Saraiva, não tenho dúvida, vai ser de cuidar das pessoas, pois sei que essa é uma ação que ele faz, e faz muito bem e com muito empenho”.



Biografia

Arislândio Borges Saraiva, o Ari Saraiva, é contabilista, e está finalizando a graduação de Direito pela faculdade São Lucas. Decidiu morar em Ji-Paraná, ainda na adolescência, após receber uma proposta de trabalho para ser vendedor. Desde então sua paixão pela cidade cresceu à medida que conhecia a história do município. Iniciou sua carreira no serviço público ainda na década de 1990, são 28 anos de serviços prestados para diversos órgãos públicos, sempre desempenhando funções que ajudaram no desenvolvimento do Estado.

Desempenhou funções públicas na Prefeitura Municipal, Governo do Estado, onde foi Coordenador da Operação de Emissão de Documentos do Governo do Estado; Diretor do Shopping Cidadão de Ji-Paraná; foi Secretário Regional de Governo para os municípios do interior durante a gestão do ex-governador Ivo Cassol, quando foram criadas as oficinas para dar suporte a reforma de escolas estaduais e manutenção aos veículos oficiais da Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil; Foi Secretário Municipal de Governo e Desenvolvimento da Prefeitura de Ji-Paraná; Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Ji-Paraná por dois anos

Família Borges Saraiva

Ari Saraiva é casado com Joelma Dias Oliveira Saraiva, com quem tem dois filhos, Thalita e Thiago de Oliveira Saraiva, ambos ji-paranaenses. Ari aprendeu com a família a valorizar o estado de Rondônia. O avô, José Aprígio Benício, foi um dos pioneiros no estado e, por seu apoio na fundação do município de Colorado do Oeste, foi homenageado por Projeto de Lei dando o seu nome à Câmara Municipal.

O interesse da família pelo desenvolvimento da região foi continuado pelo pai, Aprígio Benício Saraiva, que abraçou o mandato como vereador por quatro anos. Com estas influências, e ainda com o apoio da mãe Rita Borges Saraiva e dos irmãos Ezequiel, Leiliane e Amizael Borges Saraiva, Ari tem criado formas de nutrir a identidade do Estado.

Suas ações abrangem ainda a Igreja Assembleia de Deus, onde foi regente de vocal, líder de jovens, Presbítero, professor de escola dominical e Secretário junto às missões dos Gideões Internacionais para Rondônia e Acre.





Texto: Eranildo Costa Luna

Fotos: Thyago Lorentz

O presidente da Casa, Alex Redano (Republicanos), comandou a sessão especial de posse de Ari Saraiva. “Ari Saraiva é amigo pessoal, pessoa do bem, com trabalho prestado para Rondônia, especialmente em Ji-Paraná. É amigo de todos e com certeza vai poder contribuir com a nossa população, com a sua experiência e dedicação”, disse o presidente.