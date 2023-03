POSSE – Conselho Municipal de Saúde dá posse a 24 novos conselheiros

Ocasião também marca a eleição da nova mesa diretora

Foi realizada na tarde de sexta-feira (10) a solenidade de posse dos novos 24 conselheiros municipais de Porto Velho para o biênio 2023/2026. No evento, que aconteceu no auditório do Conselho Regional de Medicina (Cremero), também foi eleita a nova mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde.

O Conselho é um órgão deliberativo na formulação e execução da política municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, nas estratégias e na promoção e controle social. O funcionamento do Conselho prevê reuniões plenárias mensais e extraordinárias, comissão executiva, comissões permanentes e temáticas.

Eliane Pasini, secretária municipal de Saúde fala sobre a posse. “Os conselheiros são agentes de saúde no sentido mais amplo da palavra, pois eles transformam a saúde de Porto Velho. Desejo aos 24 eleitos sucesso para que possam ajudar a gestão a apontar as dificuldades que temos, além de elencar as prioridades e informações sobre o serviço de saúde, que muitas vezes não conseguimos acesso tão rapidamente. No debate e na divergência, o Conselho possui o desafio de propiciar aos porto-velhenses uma saúde de qualidade”, disse a secretária.

A nova presidente Denise Limeira, discursou em nome da mesa diretora eleita, ressaltando que a missão é fazer do órgão um espaço participativo, ativo e atuante. “Nos comprometemos em trabalhar para o fortalecimento do controle social, contribuindo efetivamente para os serviços da saúde em Porto Velho.

