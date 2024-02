Posse de concursados da Politec; segurança reforçada no Carnaval; exportação de carne bovina são ações do Governo

A Segurança Pública de Rondônia ganha novos concursados na Polícia Técnico-Científica; ações de segurança são implementadas no período do Carnaval; Rondônia passa a exportar carne bovina para o Canadá; o Estado tem aumento de propriedades que cultivam soja, essas e outras notícias são destaques das ações do Governo de Rondônia, neste semana.

NOVOS CONCURSADOS

Ao todo, 60 novos concursados da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (Politec) participaram da cerimônia de posse nos cargos de perito criminal e agente de criminalística. A ação marca o fortalecimento da capacidade institucional dos órgãos de Segurança Pública para melhor desempenho de suas competências, além de atender às demandas periciais do Estado. O reforço do quadro de servidores da Polícia Técnico-Científica representa um marco na história da Politec, fortalecendo a capacidade de investigação e qualidade das análises forenses.

Matéria na íntegra

SEGURANÇA NO CARNAVAL

O Governo de Rondônia, por meio das forças de Segurança Pública, realizará ações com policiamento ostensivo, intensificando as atividades nos diversos locais públicos e abertos onde acontecem as festividades, garantindo assim, a integridade física e patrimonial da população. Em Porto Velho, serão as diversas câmeras instaladas nos percursos do Carnaval, nas regiões Centro-Areal e Sul, para reconhecimento e remanejamento de equipes de patrulhamento para gestão da ordem pública.

Matéria na íntegra

CARNE BOVINA

Nesta semana, Rondônia tornou-se referência na indústria de carne bovina, com a recente autorização para exportar seus produtos para o Canadá. A conquista, que é resultado das ações do Governo de Rondônia, representa uma expansão dos mercados internacionais para produtos do Agronegócio do Estado, sendo um reconhecimento da qualidade e segurança dos alimentos produzidos na região.

Matéria na íntegra

TARIFA SOCIAL

Famílias de baixa renda de Rondônia podem ser beneficiadas pela Tarifa Social da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd). Com o benefício instituído em 2015, por meio de Instrução Normativa (IN), promoverá uma ação de inclusão social, a fim de ajudar o público-alvo a pagar menos na conta de água.

Matéria na íntegra

CULTIVO DE SOJA

Rondônia registrou aumento no número de propriedades rurais cadastradas para cultivo de grãos. Mesmo com os desafios climáticos decorrentes do fenômeno El Niño, a Agência de Defesa Sanitária Agrossilvipastoril (Idaron) cadastrou mais de 3.600 propriedades, quase 700 a mais que em 2023, quando foram cadastradas 2.970 propriedades.

Matéria na íntegra

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

As obras de implantação do Sistema de Abastecimento de Água no distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho, atingiram 77% de conclusão. A ação é executada pelo Governo de Rondônia e até o momento foram investidos mais de R$ 6,9 milhões do Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e contrapartida do Estado.

Matéria na íntegra

EXAME MORFOLÓGICO

Foram abertos horários extras no Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) de Porto Velho para atendimento e acessibilidade às gestantes submetidas a exames morfológicos. Os serviços que estão sendo realizados todos os sábados e domingos são uma medida tomada pela gestão de Rondônia, para atender à referida demanda.

Matéria na íntegra

PROFESSORES “CLASSE C”

O Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep), tornou pública a primeira ampliação do quantitativo de vagas, em referência ao Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), regido pelo Edital n° 40/2023/Segep-GCP, homologado pelo do Edital n° 148/2023/Segep-GCP e publicado no Diário Oficial do Estado na quarta-feira (7), com a numeração 13/2024, visando contratação temporária de profissionais para ocuparem vagas dos cargos de professor ‘Classe C’.

Matéria na íntegra

SAÚDE

A Policlínica Oswaldo Cruz (POC), em Porto Velho, está oferecendo atendimentos, tratamentos e cirurgias pelo Sistema Único de Saúde (SUS), focando em diagnóstico de hanseníase em menores de 15 anos, casos de difícil diagnóstico, reinfecção, reações hansênicas graves, esquemas alternativos e cirurgias para neuropatias compressivas, incluindo cirurgias preventivas.

Matéria na íntegra

VISITAÇÕES NO MUSEU

O Museu da Memória Rondoniense (Mero) desempenha um papel importante na implementação da Política Nacional de Educação Museal, proposta pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). O Governo de Rondônia reforça a política pública com ações da Fundação Cultural do Estado de Rondônia (Funcer), visando a organização, o desenvolvimento, fortalecimento e fundamentação do campo da educação museal. Durante o mês de fevereiro, de terça a sexta-feira, das 14h às 17h, estão abertas visitas a diversas exposições.

Matéria na íntegra

