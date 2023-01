POSSE – Prefeitura prestigia nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Porto Velho

Serviço é realizado pela Prefeitura de Porto Velho em parceria com o Hospital Albert Einstein

O atendimento através da telemedicina no distrito de União Bandeirantes, distante cerca de 160 quilômetros de Porto Velho, iniciou na última sexta-feira, 30 de dezembro de 2022. O serviço é realizado pela Prefeitura de Porto Velho em parceria com o Hospital Albert Einstein, e sete especialidades são oferecidas: cardiologia, endocrinologia, neurologia adulto, neuropediatria, pneumologia, psiquiatria e reumatologia.

A paciente Lusitânia Gomz conta que essa foi a sua segunda consulta com um endocrinologista desde que recebeu o diagnóstico de diabetes há 27 anos. Ela é integrante de uma família de 12 irmãos, onde todos têm diabetes e sete deles faleceram com a doença, e precisava passar novamente por um endocrinologista, mas adiou o atendimento devido aos altos custos da consulta médica na rede particular.

“Eu me consultei com um endocrinologista em 2018. Durante o trabalho, senti um mal estar muito grande e tive que ser internada. Chegando no hospital particular me recomendaram passar por um endócrino. Paguei 400 reais e fui atendida ali mesmo, no corredor. No atendimento recebi muitas dicas que me ajudaram muito, mas depois disso não tive mais acesso, por ser uma consulta cara”.

Com a facilidade do serviço ofertado, a paciente agora passa a ter o atendimento no mesmo lugar em que vive. “É a minha segunda consulta com o endócrino em 27 anos. No início eu pensei em não me consultar, mas foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu precisava muito saber as coisas que aprendi durante o atendimento. Eu não sabia, por exemplo, que podia combater uma hipoglicemia com um copo de água com açúcar ou um copo de refrigerante, agora eu aprendi a ter um cuidado melhor com a diabetes e controlar também as anotações, para acompanhar a doença”, conta Lusitânia.

Helison Ribeiro, diretor do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle (Drac) da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), avalia que agora a população pode ter acesso a especialidades médicas sem precisar enfrentar longas distâncias.

“Ao implantar os atendimentos nos distritos de Extrema e União Bandeirantes, contribuímos para evitar que a população se desloque até a capital e precise enfrentar filas durante as consultas, além de reduzir também o custo com despesas como hospedagem e alimentação”, acrescentou o diretor.

Pacientes que desejam ser encaminhados para a consulta com especialistas que atendem via telemedicina devem comparecer a qualquer unidade básica de saúde do município. O atendimento é feito por videoconferência e é acompanhado por um médico da Semusa, responsável por sanar eventuais dúvidas, realizar encaminhamentos, prescrever receitas ou solicitar exames.

A médica Kátia Boza acompanhou o atendimento de Lusitânia e destacou que o projeto de telemedicina traz vantagens tanto para os pacientes quanto para a equipe médica.

“A telemedicina é de suma importância para os pacientes e também para nós profissionais de saúde. Para os pacientes, já que terão acesso muito mais rápido em relação a uma consulta que demora mais no agendamento pelo posto de saúde, e para nós médicos, porque aumenta o nosso conhecimento, já que vamos interagir diretamente com os especialistas”, disse Kátia.

Celma Calixto, médica da família e comunidade da Semusa, finaliza dizendo que o atendimento eleva o nível de assistência prestada pela Prefeitura de Porto Velho.

“O paciente ganha na integralidade, ganha na longitudinalidade, e ganha também em resolutividade, já que o problema dele é resolvido por mais de um profissional. Com isso, a gente só vai fortalecendo o nosso trabalho dentro da atenção primária à saúde, garantindo mais assistência e qualidade de vida para a população”.

Mais de 1.170 atendimentos como estes já foram realizados em Porto Velho desde março de 2022.

Texto: Taís Botelho

Fotos: Taís Botelho

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO