Possível reencontro de Pogba e Memphis no Corinthians agita torcida

O São Paulo Futebol Clube oficializou a contratação do meia Oscar, de 33 anos, que estava atuando no Shanghai, da China. Revelado nas categorias de base do Tricolor, Oscar retorna ao clube após 14 anos, com um contrato assinado até 31 de dezembro de 2027.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por São Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Desempenho na China

Oscar volta ao futebol brasileiro após uma temporada excepcional no Shanghai. Em 2024, ele marcou 16 gols e forneceu 29 assistências em 39 partidas, consolidando-se como o líder de assistências na Superliga Chinesa nas últimas quatro temporadas, com 22 passes para gol apenas neste ano.

Declarações

O presidente do São Paulo, Julio Casares, destacou a importância da contratação: “Oscar é um jogador que dispensa comentários. Tem uma qualidade técnica difícil de se encontrar no mercado. Eu me empenhei pessoalmente nesta negociação, pois já conversava com ele há mais de seis meses sobre essa possibilidade. Vamos trabalhar para termos um 2025 com grandes resultados.”

Carlos Belmonte, diretor de futebol do clube, também celebrou a chegada do jogador: “Estamos muito felizes com a conclusão positiva dessa negociação. Ter um grande jogador com a experiência e o talento do Oscar em nosso elenco vai deixar o São Paulo ainda mais forte para encarar os desafios da temporada de 2025.”

Oscar expressou sua alegria em retornar ao clube que o revelou: “Estou feliz de voltar ao Brasil e poder jogar no São Paulo, que é o clube onde comecei, fiz a minha base e me revelou. Estou feliz com essa possibilidade de retornar, a minha família também. Agradeço pelo carinho que recebi nas redes sociais nos últimos dias, e farei o meu melhor para conquistarmos grandes coisas juntos.”

Trajetória de Oscar

Nascido em Americana, São Paulo, Oscar dos Santos Emboaba Júnior iniciou sua carreira nas categorias de base do São Paulo. Pelo time principal, participou de 14 jogos e fez parte do elenco campeão do Campeonato Brasileiro de 2008. Posteriormente, transferiu-se para o Internacional, onde conquistou a Recopa Sul-Americana (2011) e o Campeonato Gaúcho (2011 e 2012).

Em 2012, Oscar se juntou ao Chelsea, integrando uma geração vitoriosa que conquistou a Liga Europa da UEFA (2012/13), a Premier League (2014/15 e 2016/17) e a Copa da Liga Inglesa (2014/15). Durante sua passagem pela Europa, foi convocado diversas vezes para a Seleção Brasileira, sagrando-se campeão da Copa das Confederações FIFA (2013).

Em 2017, Oscar foi transferido para o Shanghai, onde permaneceu até seu retorno ao São Paulo. No futebol chinês, destacou-se com atuações decisivas, acumulando 76 gols e 110 assistências. Ele conquistou a Superliga Chinesa em 2018, 2023 e 2024, além da Supercopa da China em 2019.

Com sua volta ao São Paulo, Oscar traz experiência e talento, prometendo contribuir significativamente para os objetivos do clube nas próximas temporadas.

Fonte: Esportes