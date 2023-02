Potencial produtivo e sanitário da agropecuária rondoniense é destacado na 35ª edição da Show Rural Coopavel, no Paraná

O potencial produtivo da agropecuária rondoniense, com ênfase no controle de qualidade e manutenção de status sanitários reconhecidos por organismos internacionais, foi destacado nesta semana, durante a 35ª edição da Show Rural Coopavel, que acontece de 6 a 10 de fevereiro, no Paraná.

A pujança do setor, que em Rondônia é marcado por recordes, tanto na produção quanto nas exportações, norteou as falas do presidente da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril – Idaron, Julio Cesar da Rocha Peres, e do titular da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, Luis Paulo, que representaram o Estado no evento.

Em rodadas de conversa, durante a programação da Coopavel, os representantes do Governo de Rondônia destacaram as ações da Idaron que, com a firme parceria do homem do campo e demais setores ligados ao agro, elevaram o Estado a níveis de destaque, com percentuais de crescimento, que chamou a atenção de países potencialmente consumidores, tanto de carnes quanto das commodities produzidas na região.

Na agricultura, os maiores índices de exportação estão divididos entre a soja e o milho, mas a sojicultura supera em volume de vendas e plantio. Como sempre é destacado pelo governador Marcos Rocha, o trabalho feito pela Idaron para a prevenção da ferrugem asiática tem sido fator preponderante para a evolução da soja. “Essa é uma questão tratada com muita seriedade, tanto pelo Governo do Estado quanto pelo agricultor”, observou Marcos Rocha.

Destaque também para o crescimento da pecuária rondoniense que, com o status sanitário de livre de aftosa sem vacinação, busca abertura de novos mercados e desponta como o sexto maior exportador de carne e derivados do Brasil, tendo o maior rebanho bovino dentro das áreas brasileiras reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde Animal – OMSA, como livre de aftosa sem vacinação, com 17,686 milhões de cabeças de gado no pasto.

“Em quatro anos, de 2019 a 2022, o número de cabeças de gado aumentou de 14,3 milhões para 17, 687 milhões, com crescimento médio de 19%. Em 2021, essa variação foi de 8%, passando de 16,2 milhões para o número atual”, acentuou Marcos Rocha.

COOPAVEL E RONDÔNIA RURAL SHOW

Destacando a importância da show Rural Coopavel, o governador de Rondônia destacou a organização e reforça as expectativas para a Rondônia Rural Show que, neste ano, estará em sua 10ª edição.

As expectativas do presidente da Idaron se concretizam, demonstrados em números que enchem os olhos. A Rondônia Rural Show Internacional já é considerada a maior feira do agronegócio da região Norte e, só no ano passado, movimentou mais de R$ 2,6 bilhões em negócios, com mais de 232 mil visitantes. “Para este ano a expectativa é superar esse montante”, finalizou.

Fonte: Governo RO