Potencial turístico de Rondônia fortalece o setor para opções de fim de ano

Para reforçar o desenvolvimento do turismo em Rondônia, a Superintendência Estadual de Turismo – Setur fomenta projetos que divulgam o potencial do setor, com ações que resultam em oportunidades de se conhecer as riquezas naturais, a gastronomia, possibilitando que as pessoas possam desfrutar de momentos de sossego ou aventura.

As maiores potencialidades que Rondônia possui são suas belezas naturais. Nesta perspectiva de criar condições para demonstrar a harmonia que as águas rondonienses podem causar nos visitantes, a Setur criou a “Rota das Águas”. O destino contempla vários municípios e oferecem rios, cachoeiras, vales e parques.

Entre os destinos imprescindíveis da “Rota das Águas”, estão os municípios de Nova União e Ouro Preto do Oeste. Tanto o Vale das Cachoeiras, com suas dez quedas d´água, trilhas e paisagens que encantam aos que vão à Nova União, quanto a estância turística de Ouro Preto do Oeste, com seus morros, vales e parques encantam a milhares de turistas anualmente.

Ainda no segmento das abundâncias de águas que Rondônia entrega a seus visitantes, a Setur criou o polo turístico Rios de Rondon. Dentre os municípios que fazem parte do curso destes rios estão: Cacoal, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste e Presidente Médici que possuem as maiores atrações com parques aquáticos, balneários, vales e até um museu arqueológico.

O Parque Nacional de Pacaás Novos é o ponto alto da preservação de ecossistemas da região que une a Floresta Amazônia e o Cerrado. Criado em 1979, o parque possui área total de 764.801 ha o binômio preservação ambiental e se estende pelos municípios de Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Campo Novo de Rondônia, São Miguel do Guaporé, Monte Negro, Governador Jorge Teixeira, Alvorada d’Oeste e Mirante da Serra. Sua temperatura média anual é de 25 ºC.

MONUMENTO HISTÓRICO

O Real Forte Príncipe da Beira é considerado patrimônio nacional e o monumento mais antigo de Rondônia. O lendário Forte serviu de base portuguesa, com uma posição estratégica para manter o seu domínio no oeste amazônico. Esta é uma das maiores obras militares de Portugal construída fora da Europa.

COMUNIDADES

A valorização da raiz indígena que influencia o todos os estados brasileiros pode ser reverenciada também em Rondônia com o etnoturismo. Além de semear o conhecimento das etnias que em Rondônia se fazem presentes, a Setur projetou no estímulo a este seguimento fortalecer o desenvolvimento ambiental nas comunidades indígenas, incentivando a conservação e o desenvolvimento ecológico. As ações possibilitam com que as pessoas possam conhecer as tradições, hábitos e culturas de gerações.

IMPULSIONAR

O Programa “Rondônia para Todos”, instituído pelo Governo de Rondônia, em 2022, é uma das realidades da Setur no desenvolvimento de sua meta de difundir as belezas do Estado para incrementar o turismo.

O governador do Estado, Marcos Rocha, ressalta a importância de fortalecer o setor. “O Governo de Rondônia criou a Lei Estadual de Turismo em 2021, com intuito de impulsionar a procura do nosso Estado pelos turistas. Riquezas naturais e várias outras opções podem ser conferidas. Todas as ações estão sendo realizadas reforçando a importância desta atividade para a economia rondoniense”, enfatizou o governador.

Inserido no Plano de Aceleração do Turismo, o projeto “Rondônia para Todos”, tem como objetivo fortalecer as ações o turismo em dez eixos estaduais. Para maior êxito da ação que vai abrir espaço a investimentos nos municípios, o Governo do Estado orçou mais de R$ 11 milhões para capacitação, empreendedorismo, infraestrutura turística, eventos, promoção, entre outros em 2022.

SERVIDOR

A valorização do servidor público estadual tem sido promovida também com a consolidação do Programa “Viaja Mais Servidor”. Os servidores públicos rondonienses possuem uma política de incentivo à viagens dentro deste programa com as parcerias que a Setur realiza e proporcionam ofertas de descontos em agências e operadoras de turismo possibilitando acesso a hospedagens, transportes, clubes de lazer. Para a iniciativa privada, ao aderir ao programa, a publicidade que pode ser dada ao serviço oferecido traz retorno significativo que sustenta uma oferta diferenciada de valores aos servidores rondonienses.

Fonte: Governo RO