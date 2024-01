Poucas movimentações nos mercados de soja e boi gordo nesse início de 2024

O início de 2024 no mercado de soja no Brasil não apresentou muita atividade, seguindo a tendência de queda em Chicago, refletindo também nos preços internos. O mercado de boi gordo também teve um primeiro dia útil do ano com movimentação lenta.

Os preços da soja em algumas regiões registraram declínios:

Passo Fundo (RS): R$ 139 para R$ 137 por saca (60 kg)

Missões: R$ 138 para R$ 135 por saca

Porto de Rio Grande: R$ 145 para R$ 143 por saca

Cascavel (PR): R$ 132 para R$ 130 por saca

Paranaguá (PR): R$ 142 para R$ 140 por saca

Rondonópolis (MT): R$ 130 para R$ 128 por saca

Dourados (MS): R$ 126 (sem alteração)

Rio Verde (GO): R$ 127 para R$ 125 por saca

No mercado internacional, os contratos futuros de soja em Chicago (CBOT) fecharam em queda, influenciados pelo retorno das chuvas no Brasil e por previsões de mais precipitações. Essa baixa foi completada pela queda do petróleo e pela valorização do dólar em relação a outras moedas. Espera-se chuvas nas regiões central e norte do Brasil, indicando estabilização das perdas de produtividade.

Na pecuária o mercado físico do boi gordo também teve um primeiro dia útil com lentidão. A tendência é de uma melhoria gradual na liquidez do mercado durante a quinzena, embora a maioria dos frigoríficos ainda sinalize tranquilidade em relação à escala de abates. Algumas unidades de menor porte têm posições mais apertadas.

As cotações em algumas regiões brasileiras ficaram da seguinte forma:

São Paulo: Arroba do boi gordo entre R$ 240 e R$ 245, dependendo do padrão do animal.

Minas Gerais: Estáveis, com o boi gordo cotado a R$ 250/@ a prazo no Triângulo Mineiro.

Goiás: Preços acomodados, variando entre R$ 235 e R$ 245 no sudoeste do estado.

Mato Grosso do Sul: Sem alterações nos preços, com a arroba cotada a R$ 232 @ a prazo em Campo Grande e Dourados.

Mato Grosso: Firmes, com a arroba em torno de R$ 208 a R$ 210 a prazo.

No mercado atacadista, os preços da carne bovina também se mantiveram acomodados. A demanda por cortes bovinos foi positiva no final do ano, gerando alguma expectativa para a reposição entre atacado e varejo em curto prazo. No entanto, mudanças no perfil de consumo das famílias, com preferência por cortes mais acessíveis, podem alterar os preços no atacado.

Os preços específicos dos cortes mostraram-se estáveis:

Quarto traseiro: R$ 20,20 por quilo

Quarto dianteiro e ponta de agulha: R$ 13 por quilo

O ambiente de negócios apresentou-se lento, com algumas unidades frigoríficas fora das compras do boi gordo e muitos pecuaristas ausentes, conforme observado pelos analistas.

Fonte: Pensar Agro