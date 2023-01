Praça de Colorado do Oeste é reformada e revitalizada

O deputado estadual Luizinho Goebel (PSC) liberou recurso de emenda parlamentar para a reforma e revitalização da Praça Nossa Senhora Aparecida em frente à Igreja Matriz, no município de Colorado do Oeste. O recurso utilizado nessa obra foi de R$ 1.200 milhão de emenda individual que foi conquistado pelo trabalho do parlamentar desenvolvida através do governo do Estado, junto à Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), em atendimento à solicitação do prefeito José Ribamar de Oliveira (União Brasil).

“Essa reforma é um cuidado que a gente tem com os espaços públicos da nossa cidade. A Praça Nossa Senhora Aparecida é um ponto de encontro da grande maioria dos coloradenses, e eles merecem uma praça bem cuidada e bonita”, destacou o prefeito Ribamar.

“É um grande prazer de ver a reforma da Praça Nossa Senhora Aparecida, concluída e o espaço voltando a ser utilizado pela nossa população. Foram feitas mudanças importantes, que oferecerão mais conforto e estrutura para os coloradenses. Podem ter certeza de que seguimos empenhados em conquistar ainda mais investimentos para o município”, completou Luizinho.

Fonte: Wilmer G. Borges

Foto: Ezio Ricardo Martins/Assessoria Parlamentar