Praça dos Quilombolas em Pimenteiras de Rondônia recebe melhorias com iluminação pública e construção de banheiros

Rondônia é um dos estados mais jovens do Brasil, completa nesta quinta-feira (22), 41 anos de criação, conforme Lei Complementar n° 41, de 22 de dezembro de 1981. Vive em pleno desenvolvimento, sendo o Estado com triplo “A” em solidez fiscal, na avaliação do Tesouro Nacional, ou seja, tem uma economia forte. O Estado possui a menor taxa de desemprego da região Norte e a terceira menor do País, sendo reconhecido por investidores como novo polo de negócios do Brasil.

‘‘Rondônia avança para cumprir o propósito pelo qual foi criado: se tornar um Estado pujante no Norte do País. O Governo de Rondônia está trabalhando intensamente para o progresso do Estado, com implantação de políticas públicas que resultem em serviços e obras que de verdade atendam às necessidades da população, trazendo mais qualidade de vida e desenvolvimento. Rondônia está no caminho para se transformar no melhor lugar para se viver e trabalhar do Brasil’’, considerou o governador Marcos Rocha.

TRANSFORMAÇÃO

Foi com essa determinação de criar uma unidade federativa pujante, que o coronel Jorge Teixeira de Oliveira trabalhou na missão de transformar o então Território Federal de Rondônia, em Estado; objetivo alcançado em 22 de dezembro de 1981. A instalação do Estado ocorreu em 4 de janeiro de 1982, data marcada para a posse do governador, Jorge Teixeira de Oliveira, que estruturou de forma administrativa e política o futuro Estado. O nome do Estado faz homenagem ao Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, responsável por tirar do isolamento a região Norte, interligando através da linha telegráfica, ao restante do País.

Os traçados abertos pela linha telegráfica, sugerido por Roquete Pinto em 1916, como “Estrada do Rondon”, deu origem à BR Mato Grosso/Amazonas, depois Brasília/Acre e finalmente BR-364, e ao longo do seu trajeto nasceram os povoados, que se transformaram em cidades. Um dos grandes feitos do início da trajetória de Rondônia foi o asfaltamento da BR-364, espinha dorsal da logística no Estado.

Na época da criação, na década de 80, Rondônia já era composto por Porto Velho, Guajará-Mirim, Cacoal, Ariquemes, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Vilhena, Colorado do Oeste, Espigão do Oeste, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste e Costa Marques. O crescimento de Rondônia foi possível devido aos ciclos econômicos aqui gerados: Ciclo da Borracha – Ciclo da Cassiterita – Ciclo do Ouro e da Agricultura.

OPORTUNIDADES

Rondônia possui 52 municípios, e tem cerca de 1,8 milhão de habitantes. É um dos estados com mais culturas indígenas, possui 54 etnias. Também tem a presença de quilombolas e de pessoas de vários cantos do País e do mundo, que chegaram em busca de oportunidades. Tem no agronegócio sua grande força, especialmente na produção do café, leite, grãos, peixes e a pecuária, e está impulsionando a industrialização. Rondônia é um Estado geoestratégico no Brasil, pois está localizado na Amazônia Legal e faz fronteira com a Bolívia, bem no centro da América do Sul.

Aos 41 anos, Rondônia mostra a força que tem como um gigante de oportunidades e uma terra fértil para prosperar grandes negócios. Com uma economia cada vez mais sólida; sinaliza para a população que a melhoria da qualidade de vida é prioridade, para que a população seja tratada cada vez mais com respeito e dignidade, e que o Estado seja sempre motivo de orgulho.

Fonte: Governo RO