Iluminação é mais segura, sustentável e econômica

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), segue com a modernização e ampliação da qualidade na iluminação da cidade, com mais segurança, sustentabilidade e economia utilizando as luminárias de LED.

A Praça Marechal Rondon, no Centro da capital, é mais um dos espaços públicos que recebe iluminação totalmente de LED. Equipes da Emdur estão, desde terça-feira (30), fazendo a substituição das lâmpadas de vapor e mercúrio por luminárias de LED. A ação faz parte do Programa Proled.

O presidente da Emdur, Gustavo Beltrame, fala sobre o objetivo da ação. “A moderna iluminação de LED é mais econômica, durável e de fácil manutenção. A nova iluminação aqui na praça traz mais beleza e também segurança aos moradores da região, visitantes e turistas”.

A iluminação de LED proporciona mais eficiência em relação à potência de luminosidade, além da durabilidade do material e garantia de mais economia aos cofres públicos. “O benefício tem propiciado a presença de mais munícipes nos locais públicos de nossa cidade no período noturno, já que a iluminação ornamental traz mais segurança à população devido à luminosidade branca direcionada para as vias”, enfatizou Gustavo.

A modernização de iluminação nas praças da capital é um reflexo do compromisso da gestão do prefeito Hildon Chaves com o bem-estar e qualidade de vida de todos os cidadãos.

Texto: Rando Silva

Foto: Emdur

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO