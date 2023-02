“Prato Fácil” completa um ano em Guajará-Mirim e conta com três restaurantes credenciados

Ao completar um ano de funcionamento em Guajará-Mirim, o Programa “Prato Fácil” ganhou mais um restaurante no município, somando aos outros dois já credenciados, a fim de ampliar o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social, tendo como idealizadora, a Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas.

Com o objetivo de ofertar alimentação nutritivas, o Governo de Rondônia, oferece refeições de almoço por meio dos restaurantes credenciados, tanto na modalidade consumo no local quanto para viagem, ambos vendidos no valor de R$ 2.

Além do novo restaurante credenciado, as famílias ganharam um dia a mais da semana para se alimentarem, com a inclusão do sábado; os restaurantes da Rede Prato Fácil funcionam de segunda a sábado das 11h às 15h.

Para garantir uma refeição nutritiva e com baixo custo, o cidadão necessita estar com a família inscrita no Cadastro Único do Governo Federal – CadÚnico, e possuir renda familiar per capita de até 1/2 salário mínimo.

Na terça-feira (7), o Programa “Prato Fácil” completou o primeiro ano de funcionamento dos restaurantes credenciados no município de Guajará-Mirim, totalizando cerca de 78 mil refeições fornecidas durante esse período.

“Por meio da Seas estamos trabalhando para tornar melhor a qualidade de vida da população, não apenas com o programa ‘Prato Fácil’, mas com outros que viabilizam, também, o acesso a cursos de capacitação profissional”, pontuou o governador de Rondônia, Marcos Rocha.

Esta é segunda vez que o autônomo Ari Petezold vem ao restaurante; credenciado recentemente pelo Programa, ele fala da satisfação em comer uma refeição de qualidade. “Para mim, ter essa alimentação é muito importante, principalmente quando estamos passando por momentos difíceis, por estar sem emprego. A comida é muito boa. Agradeço a Deus e às pessoas que estão envolvidas, tanto no Programa quanto no preparo da comida. É uma bênção todo dia”, disse o autônomo.

Confira a lista de restaurantes credenciados em Guajará-Mirim e os respectivos endereços.

Fonte: Governo RO