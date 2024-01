Ao todo, aproximadamente 120 temáticas foram aplicadas pela Semusa

Promover qualidade de vida no ambiente de trabalho e melhorar o atendimento de saúde para a população é uma missão que a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), tem desenvolvido com muita dedicação. Prova disso são os investimentos em capacitações para os profissionais de saúde do município.

Através dos Núcleos de Educação Permanente (NEPs), de cada unidade, a Semusa realiza cursos e oficinas que abrangem todas as áreas de saúde, indo do atendimento ao público nas residências até o setor mais complexo de socorro ao paciente.

“Nosso objetivo é ampliar o conhecimento e habilidades dos profissionais da Semusa. Esse compromisso da gestão é para impactar positivamente na vida de quem mais precisa do serviço público de saúde que é a população e, sabemos que através desses serviços, conseguimos prestar um atendimento melhor”, destaca a gerente da Divisão Gestora de Educação Permanente (DGEP), Angelita Mendes.

MAIS PESSOAS CAPACITADAS

Segundo dados da DGEP, da Semusa, em todo o ano de 2023, foram realizadas 377 qualificações aos servidores, entre rodas de conversas e seminários. Esse número totaliza mais de 12 mil trabalhadores da saúde que agora contam com mais de uma qualificação.

“Na Semusa nós temos mais de 4 mil servidores, esse número alcançado é porque sabemos que uma pessoa participa de mais de um treinamento, então o resultado final torna-se alto, porém, mesmo assim o resultado é positivo”, destacou Angelita.

Os dados revelam ainda que o número registrado em 2023, apontou um crescimento de 60% com relação ao mesmo consolidado em 2022, quando 152 capacitações, totalmente gratuitas, foram realizadas.

Ainda de acordo com o DGEP, os dados mostram, também, um crescimento de aproximadamente 59% no número de profissionais capacitados pela Semusa, isso porque em 2022 foram 5 mil, e em 2023 ultrapassou os 12 mil.

Segundo Angelita, os resultados obtidos no ano passado reforçam o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com a população. “Esse número aumentou porque a Semusa tem trabalhado muito nesse quesito. A pasta chegou a conclusão que essas capacitações são eficientes e melhoram não só o ambiente de trabalho, mas também a vida da população que passa a ser atendida por uma equipe multidisciplinar com conhecimento completo”, enfatizou.

Ao todo, foram mais de 40 categorias profissionais abordadas com aproximadamente 120 temáticas, entre elas: especialização em atendimentos de urgência e emergência, pós-graduação em vigilância em saúde, prevenção de câncer do colo do útero, saúde e segurança no trabalho, cuidados com a saúde mental, entre outras.

Ainda segundo a subgerente, esse serviço que deu certo em 2023, continuará sendo realizado em 2024. “Atualmente a Semusa tem mais de 70 Núcleos de Educação Permanente em todo o município e queremos lançar uma nova estratégia de capacitação com um olhar para a educação popular, nós queremos levar aquele aprendizado da população, aquilo que deu certo lá fora, para dentro das nossas unidades”, finalizou Angelita.

Texto: João Muniz

Foto: Ana Flávia Venâncio/ Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO