Prazo para semeadura da produção de soja em Rondônia encerra nesta quinta-feira, 9

A próxima quinta-feira (9) é o prazo limite para semeadura de soja para a safra 2024/2025, alerta o governo de Rondônia aos produtores rurais. Conforme a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), depois dessa data é terminantemente proibido o plantio da oleaginosa nos campos do estado. O período de plantio da soja é estipulado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e tem como objetivo a adequação às condições edafoclimáticas (características do solo e do clima de uma região) e a prevenção da ferrugem asiática.

Outra data que deve ser lembrada pelo sojicultor é o prazo para efetivação do cadastro anual de cultivo da soja, que, nesta safra, vai até 30 de janeiro. A Idaron disponibilizou novo procedimento de cadastro através do Sistema de Controle de Uso de Agrotóxicos (Siafro). O cadastro anual do cultivo da soja é uma ferramenta de extrema importância à sojicultura, sendo base para as atividades de certificação da produção desta cultura no estado, tanto para o monitoramento e controle de pragas relacionadas ao cultivo de grãos quanto para o controle do uso de agrotóxicos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, é fundamental observar os calendários de plantio e cadastro, visto que, a soja é uma das principais monoculturas produzidas em Rondônia, com relevante participação na balança comercial do estado. “A soja é um produto essencial para economia rondoniense, sendo um dos principais produtos agrícolas do país, impulsionando investimentos em infraestrutura e tecnologia nas regiões produtoras”, ressaltou.

Segundo o gerente de defesa vegetal do estado, Jessé de Oliveira Júnior, “além de aproveitar o período de maior incidência de chuvas, o calendário tem como finalidade combater a proliferação de pragas quarentenárias, como o fungo causador da ferrugem asiática, uma das principais doenças que ameaçam a sojicultura”, explicou.

O presidente da Idaron, Julio Cesar Rocha Peres destacou que, a definição da época de semeadura da soja considera fatores importantes como o clima, a qualidade do solo, umidade do ar e outras características ideais. “No caso da soja, a época de semeadura deve coincidir com o período do ano em que há maior precipitação para favorecer a germinação das sementes.”

CADASTRO ANUAL

O cadastro é feito no mesmo ambiente do Siafro, permitindo a inserção das informações em plataforma específica, por meio de usuário e senha, e possibilita incluir várias propriedades em apenas um cadastro, bem como seus respectivos polígonos. São melhorias que foram implementadas para facilitar e dinamizar o cadastro das propriedades. A Agência salienta que as informações prestadas no cadastro referem-se ao planejamento do produtor do que será cultivado, não havendo necessidade de registrar exatamente o que ocorreu no cultivo que ainda está em andamento ou, em muitos casos, nem foi iniciado.

A Agência de Defesa Sanitária recomenda a todos os produtores de grãos que se dirijam o quanto antes ao escritório da Idaron mais próxima ou solicite a seu Responsável Técnico (RT) – é o cidadão habilitado, na forma da lei que regulamentou sua profissão – que faça o cadastro da propriedade de soja, atendendo, assim, às normas vigentes que regulamentam o cadastro das safras anualmente.

