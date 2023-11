PRAZO Inscrições aos editais da Lei Paulo Gustavo terminam nesta segunda-feira (20)

Mais de R$ 4 milhões serão disponibilizados aos projetos

A Fundação Cultural de Porto Velho (Fucultural) alerta aos artistas e produções culturais do município que têm interesse no processo seletivo para apoio financeiro de seus projetos, através dos editais da Lei Paulo Gustavo, que o prazo para as inscrições encerra-se nesta segunda-feira (20).

De acordo com o presidente da Funcultural, Godofredo Neto, a inscrição pode ser feita na página da Fundação. “Porto Velho é o município pioneiro em Rondônia a iniciar as inscrições e esperamos atender aos diversos nichos da cultura local”, disse.

Os editais, inclusive, destinam vagas para cotistas e serão disponibilizados mais de R$ 4 milhões aos projetos de artistas e produções culturais de Porto Velho inscritos, através da Lei Paulo Gustavo.

Confira a lista com os editais completos aqui.

Texto: Rando Silva

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO