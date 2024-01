Pré-temporada das Brabas ganha intensidade com treinos focados em performance e tática

Na ensolarada tarde deste domingo (14.01), o gramado do estádio Bento de Abreu, em Marília, foi palco de uma exibição de gala do Corinthians, que em um espetáculo de futebol, despachou o Atlético-GO com uma goleada esmagadora de 4 a 1. A vitória, válida pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, marcou o retorno triunfal do Timãozinho às oitavas de final do torneio, feito que não era alcançado desde 2020.

O último ato memorável do Alvinegro na Copinha data de quatro anos atrás, sob a batuta de Dyego Coelho, quando a equipe teve seu avanço interrompido na semifinal pelo Internacional. A edição de 2021 da competição foi suspensa em decorrência dos desafios impostos pela pandemia da covid-19, e nos dois anos sucessivos, o Corinthians encontrou seu epílogo na terceira fase, barrado por Resende e Sport, respectivamente.

A sinfonia corinthiana começou a ser tocada aos 18 minutos do primeiro tempo, com Arthur Sousa balançando a rede e inaugurando o marcador. Em um ritmo alucinante, Pedrinho, o maestro do meio-campo, ampliou a vantagem, enquanto Higor, a jóia da ponta, orquestrou o terceiro, aos 27 minutos, deixando a torcida em êxtase. O Atlético-GO ainda conseguiu esboçar uma reação com o tento de Almeida, mas foi apenas um sopro de esperança na dominante marcha corinthiana.

A segunda metade do embate viu o Corinthians manter o domínio e sacramentar a vitória com o bis de Pedrinho, que, após receber um passe cirúrgico de Breno Bidon, não perdoou e cravou o quarto gol, selando o destino do confronto.

Com a vaga assegurada nas oitavas de final, o Timãozinho aguarda agora o desfecho do duelo entre Fortaleza e CRB, para conhecer seu próximo adversário em mais um capítulo dessa emocionante jornada rumo ao título. O encontro decisivo entre as equipes promete ser um confronto estelar neste domingo, às 20h30 (hora de Brasília).

Fonte: Esportes