‘Precisamos vencer o Golias’, diz Zelensky sobre fim da guerra

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, participou por vídeo da 59ª Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, nesta sexta-feira (17) e afirmou que o mandatário da Rússia, Vladimir Putin, pode ser derrotado na guerra ainda em 2023.

“Nós todos somos o mundo livre e não há nenhuma alternativa: precisamos vencer o Golias. O Golias russo pode perder esse ano e não há alternativas a nossa decisão. O Kremlin pode destruir a paz de todos os que estão presentes e, se as decisões do mundo são lentas, Putin tem vantagem”, disse aos aliados.

Repetindo por várias vezes a frase de que “não há alternativas”, Zelensky ainda destacou que seu país “vencerá a guerra, […] virará parte da União Europeia, […] e deve entrar na Otan”.





Por sua vez, o anfitrião do evento, o chanceler alemão, Olaf Scholz, afirmou que todos os presentes queriam que Zelensky pudesse ter ido a Munique porque “a Ucrânia pertence a uma Europa livre e unida”. “Mas, entendemos que o seu lugar agora é em Kiev”, pontuou.

Scholz ainda ressaltou que “quem puder mandar tanques para a Ucrânia, deve fazer isso agora” , lembrando da autorização que Berlim deu para que todas as nações que tenham os tanques alemães Leopard, sem uso efetivo, repassem os equipamentos para Kiev.

“Já sobre a política de armas da União Europeia, deve continuar a mesma”, defendeu ainda Scholz, cujo governo conseguiu mudar no Parlamento uma legislação de décadas para enviar armas para um país em conflito e aumentar os gastos com o setor militar.

