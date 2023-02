Preços da carne, leite e energia elétrica entram em pauta na Comissão de Defesa do Consumidor

A Comissão de Defesa do Consumidor iniciou os trabalhos, nesta terça-feira (28), no Plenarinho 2 da Assembleia Legislativa de Rondônia. A reunião foi presidida pelo deputado estadual Delegado Lucas Torres (PP) e contou com a participação dos deputados estaduais Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos) e Luis do Hospital (MDB).

Para o deputado Delegado Lucas, os trabalhos serão conduzidos para buscar proteger as relações de consumo. “Temos que reforçar o compromisso que esse parlamento tem com a população e promover esse debate em torno da defesa do consumidor, pois estamos aqui para que possamos avançar nas pautas de interesse da nossa população”, destacou Lucas Torres.

O deputado Delegado Camargo fez questão de ressaltar o trabalho da comissão para atender os interesses do povo rondoniense. “A relação de consumo faz parte da nossa vida desde o nascimento até a nossa morte. Temos algumas pautas importantes como o mercado da carne, do leite e da energia elétrica. Também espero que Deus nos conceda avançar nos transportes intermunicipais por aplicativos, sobre as empresas de transportes de passageiros. Além de promovermos um debate com os prefeitos para a redução de taxação para que seja determinada uma alíquota máxima e uma mínima para se adotar dentro do nosso Estado”, acrescentou o deputado Delegado Camargo.

De acordo com o deputado Luís do Hospital (MDB), as ações precisam pautar a defesa do Estado de Rondônia. “Nós precisamos defender a nossa população para que possamos ter qualidade no nosso consumo para pagar o valor justo ao produtor e buscar um equilíbrio nesta relação. Temos que pontuar e discutir os problemas e buscar as soluções para nosso população”, frisou Luis do Hospital.

A próxima reunião da Comissão de Defesa do Consumidor foi agendada para o dia 7 de março (terça-feira).

Texto e foto: Assessoria parlamentar