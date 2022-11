Preços do café arábica seguem abaixo dos R$ 1 mil por saca

Os preços internos do café arábica seguem oscilando com certa força, ainda operando abaixo dos R$ 1 mil por saca de 60 kg.

No dia 9 de novembro o Indicador CEPEA/ESALQ do arábica do tipo 6, em São Paulo, fechou a R$ 930,62/saca de 60 kg, o menor patamar nominal desde 20 de julho de 2021, no dia 11, atingiu R$ 969,33/sc.

De acordo com os pesquisadores do Cepea, as oscilações nos valores domésticos refletem as flutuações observadas nos contratos do arábica negociados na Bolsa de Nova York (ICE Futures). Nas baixas, os vencimentos futuros são influenciados pela possibilidade de recuperação na produção mundial da variedade e por expectativas de menor demanda por café em países europeus, devido ao aumento dos juros e à possibilidade de recessão econômica global. Já as altas se devem a recuperações técnicas.

Fonte: AgroPlus