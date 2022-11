Preços do milho seguem em queda com estimativas de safra volumosa em 2023

Após casos de Influenza Aviária Altamente Patogênica (IAAP – vírus H5N) em aves não comerciais terem sido detectados na Colômbia, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) alerta produtores e iniciativa privada sobre as medidas de prevenção que vêm sendo adotadas e reforçadas no Brasil.

Apesar das propriedades afetadas na Colômbia se encontrarem distantes da fronteira com o Brasil, o Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária vem trabalhando de forma conjunta com o setor privado para fortalecer a biossegurança das granjas e a vigilância para influenza aviária (IA).

A prevenção da IAAP é responsabilidade de todos os atores envolvidos na cadeia de produção, requerendo um esforço conjunto entre os órgãos públicos e o setor produtivo, a fim de salvaguardar a saúde pública e a sanidade do plantel avícola nacional e mitigar os impactos sócio-econômicos de uma eventual ocorrência da doença.

Entre as novas orientações para a vigilância e para a notificação de suspeitas, o novo plano reforça a importância da notificação imediata aos serviços veterinários estaduais (SVE), por qualquer cidadão, de aves domésticas e silvestres com sinais respiratórios, nervosos ou com alta mortalidade, indispensável para a detecção rápida da IA. A notificação pode ser realizada ao SVE por meio da plataforma virtual e-Sisbravet ou por qualquer outro meio (e-mail, telefone, pessoalmente).

Além disso, o plano ainda amplia a vigilância com aves comerciais e de substância e inclui a amostragem de aves localizadas em propriedades que estejam em rotas de aves migratórias no país.

De acordo com o diretor do Departamento de Saúde Animal, Geraldo Moraes, “o trabalho realizado tem como objetivo minimizar o risco de ocorrência da doença no país, considerando a situação mundial da IA e a disseminação do vírus, principalmente por aves silvestres”.

