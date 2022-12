Prefeita de Cerejeiras tem reivindicação atendida pelo deputado Cirone Deiró

Atendendo solicitação da prefeita Lisete Marth, do município de Cerejeiras, o deputado Cirone Deiró destinou R$328 mil para a execução das obras de ampliação e melhorias da feira municipal. Os recursos foram depositados na conta da prefeitura que trabalha para a licitação do projeto e contratação da empresa que executará as obras. Os investimentos para a execução das obras vão melhorar o espaço utilizado pelos feirantes para a comercialização da produção agrícola. Cirone liberou recursos para a aquisição de micro trator dirigível com roçadeira para agricultura. Além de instalação de letreiro e paisagismo, a iniciativa busca valorizar as potencialidades do município.

De acordo com a prefeita Lisete Marth, o compromisso do deputado Cirone Deró em atender essa importante reivindicação demonstra seu esforço em trabalhar para fortalecer a agricultura familiar de Cerejeiras. Segundo a prefeita, a comercialização da produção agrícola local contribuiu para a geração de emprego e renda aos agricultores e suas famílias. “Nossa administração tem investido para fortalecer a economia local incentivando e apoiando a geração de emprego e renda entre as pessoas do campo e da cidade. A destinação de recurso pelo deputado Cirone atende a esse objetivo”, afirmou.

De acordo com o deputado Cirone, a parceria de trabalho com a prefeita Lisete está possibilitando a liberação de recursos para outras áreas importantes para o desenvolvimento local e o bem-estar das pessoas. “Além dos recursos para as obras do feirão do produtor, estamos trabalhando para garantir a liberação de R$482 mil para a Associação de Pais e Alunos Excepcionais – APAE implantar o Centro de Reabilitação de Equoterapia. A liberação dos recursos atende reivindicação das mães atípicas e representantes da instituição”, assegurou.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar