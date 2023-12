Prefeito Hildon Chaves concede entrevistas e reforça ações de seu mandato

Prefeito destacou os mais de 700 quilômetros de asfalto que a cidade recebeu em sua gestão

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, apresentou em entrevistas para emissoras de televisão, um balanço das ações e projetos que a gestão desenvolveu neste ano, além dos programas que deverão ser implantados em 2024 pela administração municipal.

“O saldo é muito positivo, pois entregamos muitas obras e ações que ajudam a melhorar a vida da nossa população. Se eu fosse encerrar o mandato hoje, sairia orgulhoso do trabalho que fizemos e de cabeça erguida. Mas, ainda temos um ano de gestão e vamos seguir trabalhando com o mesmo empenho”, disse o prefeito.

Ele citou como uma das ações mais marcantes de sua gestão a chegada de mais de 700 quilômetros de asfalto nas ruas e avenidas da capital, sendo o maior programa de pavimentação que a cidade já recebeu ao longo de sua história. “Somente neste ano de 2023, devemos ultrapassar os 130 quilômetros de asfaltamento. Nesta semana, inclusive, anunciamos a chegada de asfalto para mais três bairros: Maringá, Escola de Polícia e Pantanal, somando 11 quilômetros de asfalto. E não vamos parar por aqui, com mais obras vindo por aí”, anunciou.

SANTOS DUMONT

Hildon Chaves destacou a abertura das avenidas Santos Dumont e Décio Bueno, ligando a Rio Madeira com a Jorge Teixeira, no Espaço Alternativo, que já estão liberadas para o trânsito. “A abertura da Santos Dumont e Décio Bueno representa um novo marco na mobilidade urbana da capital, garantindo mais uma via de escoamento do trânsito, beneficiando o bairro Nova Esperança e região, que possui muitos condomínios”.

O prefeito também pontuou que a Santos Dumont vai ser utilizada para grandes eventos, com a possibilidade de a festa da virada ser realizada neste ano já na avenida. “Já fizemos a festa das crianças, em outubro, e foi muito grandiosa. Com certeza, é uma região propícia para grandes eventos e a capital ganha um espaço adequado para essas manifestações populares”.

RODOVIÁRIA

O prefeito também falou sobre o andamento das obras da nova rodoviária da capital. “É um investimento de R$ 44 milhões, sendo R$ 22 milhões da Prefeitura e outros R$ 22 milhões de emenda da ex-deputada federal Mariana Carvalho. A obra segue em ritmo acelerado e Porto Velho vai ganhar uma nova e moderna rodoviária, com o tamanho e a envergadura que a capital merece”, reforçou.

HOSPITAL MUNICIPAL

O prefeito aproveitou para anunciar que a prefeitura deverá iniciar, no próximo ano, a construção do Hospital Municipal. “Estamos trabalhando no projeto e já temos assegurados R$ 20 milhões, destinados pela ex-deputada Mariana Carvalho e mais R$ 25 milhões do deputado federal Maurício Carvalho, somando R$ 45 milhões de uma obra estimada em R$ 100 milhões. O Hospital contará com 100 leitos e vai contribuir e muito com o atendimento e para desafogar as demais unidades de saúde”.

MORADIAS

Hildon Chaves esclareceu ainda que a Prefeitura tomou a decisão de investir mais de R$ 30 milhões para a retomada e conclusão de moradias populares paralisadas em gestões passadas. “Retomamos e estamos fazendo a entrega dos imóveis. Nesta semana, decidimos por concluir com gestão direta as obras de 269 casas populares na zona Leste, após a empresa não cumprir as bases contratuais. Optamos em assegurar o término dos imóveis, para que os empreendimentos sejam entregues o quanto antes”, informou.

REGULARIZAÇÃO

Ainda sobre os imóveis, o prefeito lembrou que a Prefeitura, em parceria com o Tribunal de Justiça, implantou um programa de regularização dos imóveis urbanos, incluindo os distritos da capital. “Já fizemos a entrega da escritura para milhares de famílias, incluindo os distritos da capital. É importante assegurar a moradia digna a quem precisa e também garantir o acesso à documentação do imóvel, para ser dono de fato e de direito”.

TRANSPORTE

Hildon Chaves fez uma comparação do serviço de transporte público da capital do início de sua gestão, para o atual. “Hoje, são mais de 50 mil passageiros conduzidos diariamente. Recentemente, chegaram mais 24 novos ônibus e a frota agora conta com cerca de 120 veículos atendendo a nossa população. Também chegaram dois micro-ônibus destinados a atender às pessoas com necessidades de locomoção, garantindo a inclusão social”, observou.

NATAL PORTO LUZ

O prefeito aproveitou para convidar toda a população para visitar o Parque da Cidade, que foi todo decorado e iluminado com tema natalino, encantando a todos. “Quero convidar as famílias de Porto Velho e dos demais municípios para conhecer o Natal Porto Luz, que preparamos com muito carinho e cuidado, como a nossa cidade merece”.

O prefeito agradeceu por poder falar com a comunidade, prestando contas de suas ações e disse que a sua meta é manter o mesmo ritmo de obras e ações no último ano de sua gestão. “Não vamos reduzir, vamos intensificar para entregar tudo o que estiver para ser entregue, gerando mais benefícios e qualidade de vida para a nossa população”, finalizou.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Wesley Pontes/ Felipe Ribeiro/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO