Evento busca promover o desenvolvimento das cidades com tecnologia e sustentabilidade

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, participou na manhã desta quarta-feira (31) da solenidade de abertura do Fórum Amazônico de Smart Cities. O evento é promovido pelo Sebrae Rondônia, Sebrae Acre e a Associação Rondoniense dos Municípios (Arom) e acontece no auditório da Assembleia Legislativa até esta quinta-feira (1º).

“É um ambiente de discussão acerca das chamadas ‘cidades inteligentes’, que são as que aplicam as inovações tecnológicas em sua gestão, promovendo a sustentabilidade e valorizando as suas potencialidades, permitindo que o desenvolvimento possa ser equilibrado e beneficie a sociedade”, destacou Hildon, que preside a Arom.

Ele reforçou os desafios dos municípios no ambiente atual. “São cada vez mais encargos e menos recursos. As receitas são fixas, mas as despesas são variáveis. Portanto, é importante que modelos de sucesso, com uso de tecnologia e com ações sustentáveis, possam ser replicadas e adaptadas à realidade de cada município”.

Também participaram da solenidade de abertura o prefeito de Rio Branco (AC), Tião Bocalon, o presidente da Associação Brasileira de Sebraes Estaduais (Abrase), Anacleto Ortigara, o diretor técnico do Sebrae/RO, Alessandro Crispim Macedo, o diretor-superintendente do Sebrae/RO, Clébio Billiany de Mattos e o diretor administrativo e financeiro do Sebrae/RO, Eduardo Fumyari.

“Serão conferências durante dois dias, para debater e mostrar que qualquer cidade pode implantar um modelo de gestão com inovação e sustentabilidade, respeitando as suas peculiaridades. Cidades inteligentes fazem com que a gente reflita sobre a realidade do contexto amazônico, que precisa respeitar o meio ambiente, mas promover o desenvolvimento e a qualidade de vida da sua população”, disse Clébio Billiany de Mattos.

Ao final, Hildon Chaves assinou uma carta de intenção para parceria e cooperação entre a Arom e o Sebrae Rondônia.

Eranildo Costa Luna

Ricardo Farias

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Prefeitura de Porto Velho – RO