Prefeito Hildon Chaves recebe alunos em seu gabinete, no projeto Turismo Pedagógico

Foram 20 alunos do Pré-II da Escola Municipal Engenheiro Walmer Adão Denny Siqueira recebidos pelo prefeito

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, recebeu em seu gabinete, na manhã desta terça-feira (5), os alunos do pré-II da Escola Municipal Engenheiro Walmer Adão Denny Siqueira, localizada no bairro Socialista. A visita faz parte do projeto “Turismo Pedagógico”, organizado pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur).

“É sempre um momento especial receber os alunos aqui no nosso gabinete no Prédio do Relógio, pois temos a responsabilidade de cuidar da nossa cidade, em especial das nossas crianças e o projeto é importante também para reforçar a nossa identidade porto-velhense”, disse o prefeito.

A secretária da Semdestur, Glayce Bezerra, afirmou que o projeto Turismo Pedagógico tem como objetivo mostrar para os alunos os principais pontos turísticos, culturais e históricos da capital. “Apresentar de forma lúdica e presencial a nossa história, a nossa formação como cidade, para que possamos reforçar a nossa identidade porto-velhense”, disse a secretária.

No gabinete, o secretário-geral de Governo, Fabricio Jurado, também estava presente. O prefeito conduziu os alunos por algumas salas da Prefeitura e em seguida, no auditório, eles assistiram a um vídeo. A vice-diretora Milca Carvalho e a professora Priscila Brenha acompanharam os 20 alunos, na faixa etária de cinco anos de idade, na visita.

Um ônibus da Semdestur foi buscar os alunos e professores na escola, com a primeira parada na praça das Três Caixas D’Água, onde o guia turístico contratado fez uma breve explanação sobre esse importante patrimônio histórico da capital.

Após a visita ao Prédio do Relógio e o encontro com o prefeito, eles se deslocaram de ônibus por um tour nas avenidas Farqhuar e Sete de Setembro, visualizando o Prédio do Relógio, sede da Prefeitura de Porto Velho, e da praça da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. O roteiro seguinte foi o marco da fronteira Mato Grosso-Amazonas e o Mercado Cultural.

A meta é oportunizar que cerca de 2.500 alunos da rede de ensino municipal, da educação infantil e ensino fundamental I, tenham acesso ao Turismo Pedagógico, contemplando 60 escolas, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Ricardo Farias

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO