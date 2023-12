Visita de desembargadores foi acompanhada de convite para solenidade de posse dos novos dirigentes do TJ-RO

No final da manhã desta segunda-feira (4), o prefeito Hildon Chaves recebeu a visita dos desembargadores Raduan Miguel Filho, Alexandre Miguel e Gilberto Barbosa, do Tribunal de Justiça de Rondônia, que fizeram, pessoalmente, o convite para que o prefeito participe da solenidade de posse dos novos dirigentes da instituição de Justiça.

O evento acontece no próximo dia 14 de dezembro, no Plenário do Tribunal de Justiça, onde serão empossados o desembargador Raduan Miguel, como presidente da instituição no biênio 2024/2025, como vice-presidente o desembargador Glodner Luiz Pauletto e o desembargador Gilberto Barbosa, como corregedor-geral da Justiça, e ainda do desembargador Alexandre Miguel e do juiz Johnny Gustavo Clemes nos cargos de diretor e vice-diretor da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia.

Durante a visita de cortesia, o prefeito falou sobre a importância do alinhamento e bom relacionamento entre as instituições. “Quando as instituições trabalham com o devido empenho e alinhadas para o bem da cidade, tudo funciona muito melhor e quem sai ganhando é a população”, declarou Hildon Chaves.

O prefeito explanou sobre as dificuldades encontradas na Prefeitura, ao assumir o cargo no seu primeiro mandato, e sobre as evoluções e melhorias que já foram aplicadas na prática, em prol da capital, melhorias observadas e parabenizadas pelos magistrados durante o encontro.

Texto: SMC

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO