Alfabetiza Porto Velho foi destacado, por ampliar o aprendizado nos alunos do 1º ao 3º ano do fundamental

Porto Velho atravessa um momento de avanço em todas as áreas. E um dos setores que o município experimentou mais avanços foi a educação infantil, com investimentos e a implantação de programas e ações que impulsionaram o desempenho dos alunos e a qualidade educacional.

Na manhã desta quinta-feira (18), o prefeito Hildon Chaves recebeu em seu gabinete a secretária municipal de Educação (Semed), Gláucia Negreiros, acompanhada da adjunta, Paula Ramos, que apresentaram o esboço de um documentário com o resumo das atividades e registrando os avanços da educação na capital, no recorte de 2021 a 2024. O secretário Geral de Governo (SGG), Fabricio Jurado, também participou do encontro.

“São números expressivos, que devemos comemorar, pois é fruto de um trabalho de planejamento, de investimentos e de parcerias, a exemplo da que foi firmada com o Tribunal de Contas do Estado (TCE), para a implantação do Alfabetiza Porto Velho, programa que se mostrou muito exitoso e que melhorou muito os índices educacionais e de aprendizagem dos nossos alunos do ensino infantil”, destacou o prefeito.

Em dados comparativos, em 2016 a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) mostrou que 50% dos alunos da rede pública municipal concluíam o 3º ano do ensino fundamental sabendo ler e escrever. Em 2023, esse percentual atingiu 90,8% dos alunos, mostrando que as ações aplicadas na rede de ensino estão surtindo efeito positivo.

Em parceria com o TCE, que criou o Programa de Aprimoramento da Política de Alfabetização na Idade Certa (Paic), foi implantado o Alfabetiza Porto Velho, em 2021, com o objetivo de alfabetizar todas as crianças da rede até o 3º ano do ensino fundamental. Mais de 15 mil alunos, de 104 escolas da rede municipal, são assistidos pelo programa.

Com a implantação do Alfabetiza, os números apontaram para uma melhoria expressiva. Em 2022, 37,1% dos alunos do 1º ao 3º anos, com idades entre seis e oito anos, eram alfabetizados. “Fechamos 2023 com 90,8% de alunos nessas séries alfabetizados, o que representa um avanço considerável, mas não vamos nos acomodar, vamos seguir atuando para ampliar esses avanços, por determinação do prefeito Hildon Chaves”, informou a secretária.

Gláucia Negreiros enfatizou que “é um conjunto de ações que tornaram possível esses avanços. Realizamos investimentos na carreira dos professores, reformas e manutenção de escolas, aquisição de novos ônibus para o transporte escolar, reforço na merenda que aumentou em 366% no valor per capita por aluno”.

A secretária observou que “com o Alfabetiza, ninguém inventou a roda, mas focamos em ensinar a criança a ler e a escrever, cuidando do ciclo completo: formação, monitoramento, avaliação e o suporte necessário”.

Já a secretária adjunta acrescentou que “formamos professores alfabetizadores, com perfil para atuar nos anos iniciais no ensino fundamental, com formação específica. Criamos um instrumental para identificar se o professor tem o perfil para alfabetizar ou se esse profissional se encaixa melhor nas séries mais adiante”.

Porto Velho foi o município piloto do Paic, que com o sucesso, se expandiu para os demais municípios, pela ação do TCE.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Ana Flávia Venâncio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – ROorto Velho, carrossel