Local passa a oferecer atendimento diferenciado ao setor público

A Prefeitura de Porto Velho, representada pelo prefeito Hildon Chaves, participou, na manhã desta quarta-feira (17), da solenidade de inauguração da nova estrutura da agência do setor público do Banco do Brasil, que passa a oferecer um atendimento diferenciado, voltado ao estado, municípios e demais parceiros do setor público.

“O Banco do Brasil tem sido um grande parceiro do nosso município, sempre de portas abertas para acolher nossas demandas. Com essa nova agência, que passa a dedicar um espaço exclusivo para o atendimento de prefeitos e de representantes do setor público, com certeza vai aprimorar ainda mais o trabalho, que é já tão importante para ajudar a promover o nosso desenvolvimento”, disse o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves.

Da prefeitura, também estavam presentes o secretário Geral de Governo (SGG), Fabricio Jurado, o adjunto da SGG, Devanildo Santana, o presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Porto Velho (ARPV), Jonathan Pacheco e a subsecretária de Receita Municipal, Sandra Bandeira. O secretário Estadual de Finanças (Sefin), Luiz Fernando, e o adjunto, Franco Ono, estavam representando o Governo na solenidade.

A nova agência conta com uma sala do cliente, segura, privativa e confortável, destinada a atender, principalmente, aos prefeitos e membros do setor público do interior. O Banco do Brasil possui 52 agências em Rondônia.

O gerente geral da Agência Setor Público, Alex Rocha, apontou que “o nosso propósito é viabilizar as políticas públicas, com a disponibilização de consultorias especializadas. Reforço o compromisso com os nossos parceiros, de implementarmos as nossas políticas, para contribuir e fortalecer ainda mais o pujante Estado de Rondônia e o Banco do Brasil acredita nas pessoas”.

O vice-presidente de Governo e Sustentabilidade Empresarial, José Ricardo Sasseron, informou que “o Banco do Brasil é um parceiro do agronegócio, que aqui em Rondônia é tão importante, parceiro das micro e pequenas empresas, mas principalmente do setor público, nos Governos e nas Prefeituras, sendo portanto uma fatia importante em nossa carteira”.

