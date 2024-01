Gestor garante apoio da Prefeitura e confirma presença no desfile do bloco

Demonstrando mais uma vez a importância de valorizar as manifestações culturais, a exemplo das festividades carnavalescas neste período momesco, o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, esteve na sede da Banda do Vai Quem Quer, na tarde de quinta-feira (18), para uma visita à presidente do bloco, Siça Andrade.

“Foi uma visita de cortesia e ao mesmo tempo de reconhecimento à importância que a Banda tem para o município e para Rondônia, como nosso patrimônio cultural imaterial. Não dá para falar de Carnaval em Porto Velho sem falar da Banda do Vai Quem Quer”, destacou o prefeito.

A presidente do maior bloco carnavalesco de Rondônia e um dos maiores do Norte, agradeceu a visita e acrescentou que a Prefeitura é a grande responsável pela realização do Carnaval no município. “Por meio do decreto do período momesco, temos a autorização para o início do carnaval nas ruas de Porto Velho. “É uma honra saber que podemos contar com o apoio da Prefeitura mais uma vez, saber que teremos na avenida a presença do prefeito nos acompanhando e promovendo este grande evento que é o período carnavalesco em Porto Velho”, comentou.

A Banda do Vai Quem Quer desfila no sábado de Carnaval, 10 de fevereiro, com concentração a partir das 16h. No ano passado, cerca de 250 mil pessoas saíram às ruas de Porto Velho durante o desfile da banda.

Circuito Turístico Manelão

Siça Andrade ainda destacou o fato que, além do apoio da Prefeitura através das secretarias e outras instituições, como a Fundação Cultural, este ano a Semdestur vai lançar o Circuito Turístico Manelão, que mostra onde vão acontecer todos os eventos de Carnaval em Porto Velho e todas as informações do período momesco.

Baile Municipal

A abertura oficial do Carnaval 2024 em Porto Velho começa neste sábado (20) com a realização do tradicional Baile Municipal, no Mercado Cultural, a partir das 19h. Confira a programação completa dos eventos e blocos carnavalescos aqui.

Texto: Augusto Soares

Foto: Ana Flávia Venâncio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO