Programa de eficiência energética e modernização contemplou mais de 50 bairros com luminárias de LED

O Programa de Eficiência Energética e Modernização contemplou mais de 50 bairros com a instalação de luminárias de LED pela Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur). Em 2023, a substituição de 35 mil pontos de iluminação convencional por LEDs resultou em uma redução de 1.445.075 kW/h no consumo de energia. Também foram implantados e substituídos cerca de 6.250 braços.

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), realizou intervenções em mais de 35 mil pontos de luz na capital, garantindo iluminação de qualidade e segurança aos moradores. Durante o período de janeiro a 15 de novembro de 2023, foram executadas 35.836 ações.

O presidente da Emdur, Gustavo Beltrame, expressou sua satisfação pelo ano produtivo, agradecendo ao prefeito Hildon Chaves e à equipe pelo comprometimento em trazer esses benefícios à população.

Ele destacou que todas essas ações fazem parte do planejamento estratégico anual da Emdur, incluindo programas de expansão e modernização da iluminação pública.

DESTAQUES DE 2023

Beltrame ressaltou marcos importantes do trabalho da Emdur em 2023, como a modernização do sistema de iluminação no Espaço Alternativo e Parque Circuito, agora equipados com luminárias de LED. Também mencionou a instalação de luminárias com braços nas avenidas Santos Dumont e Décio Bueno, a decoração de Natal Porto Luz no Parque da Cidade, o georreferenciamento de todo parque de iluminação na capital e nos distritos, a implementação de um novo sistema de gestão (Exati) e a renovação da frota de veículos da Emdur.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS

O programa PROLUZ teve êxito ao iluminar 1.667 pontos em comunidades rurais, oferecendo mais conforto e segurança aos moradores em mais de 50 localidades, incluindo escolas e pequenas vilas.

O PROLED, focado na eficiência energética, já atendeu 52 bairros e diversos espaços públicos, substituindo lâmpadas antigas por LEDs. Os bairros contemplados incluem Cristal da Calama, Ulisses Guimarães, Conceição, entre outros, além de intervenções em espaços como Parque da Cidade e Praça 22 de Dezembro.

O programa PRODISTRITO, direcionado aos distritos da capital, abrangeu um total de 4.978 pontos de iluminação, entre manutenções e instalações. Distritos ao longo da BR 364 e região foram atendidos, incluindo Calama, Demarcação, Nazaré e São Carlos, além da iluminação de campos de futebol e praças.

DESAFIOS PARA 2024

Para este ano, Gustavo Beltrame mencionou o objetivo de modernizar completamente o sistema de iluminação pública de Porto Velho e seus distritos, com a ampla instalação de luminárias de LED. O desafio inclui a manutenção de todos os espaços públicos, como praças, parques e campos de futebol, além de prometer tornar o Natal Porto Luz de 2024 ainda mais encantador.

Texto: Augusto Soares

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO