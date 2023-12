Entre elas o violinista Eduardo Barros, que faz apresentações na parte interna da árvore de Natal

Há 18 anos, o violinista Eduardo Barros conhecia uma de suas maiores paixões: a música. Tudo começou na escola de música Vila Lobos, onde conheceu vários instrumentos durante os três anos de estudo, e ao final se encantou pelo violino.

O músico é servidor público, e a música se tornou seu principal hobby, sendo os locais escolhidos sempre pontos importantes e turísticos da capital, como atualmente o Parque da Cidade. Ele conta que a decoração natalina conduz a escolha do repertório. “Natal é momento de união e a música tem esse papel também, é uma linguagem universal. A gente aproveita todo sentimento bom que a decoração traz e escolhe nosso repertório em cima disso”, explica o músico.

As apresentações acontecem no principal ponto da decoração, a gigante árvore de Natal instalada no parque. O técnico de enfermagem, Diego Pigatão, é um dos visitantes que acompanharam a apresentação do violinista no sábado (23) e ressaltou o trabalho do músico. “Eu sempre que posso venho visitar a decoração e trazer a família, e este ano posso dizer que impressionou, nunca vi nada igual na nossa cidade, e não tenho dúvida que a apresentação do músico deixou o clima de Natal completo. Dá uma nostalgia boa, resgata o sentimento que a data deve trazer”, ressaltou.

Kelvin e Jade são pais de quarto crianças, e a mamãe está à espera de mais um. A família completa esteve no Parque da Cidade pra visitar a decoração e se surpreendeu com a música. “Chegando na árvore de Natal as crianças ouviram a música e ficaram curiosas pra saber de onde vinha o som. É lindo, complementa a decoração e pra quem gosta de música é uma opção maravilhosa de lazer, que neste ano está muito mais especial”, explicou Kelvin.

Sobre a decoração, Jade conta como as crianças gostam e que o ambiente é completamente familiar. “Está tudo muito lindo e as próprias crianças pedem pra tirar foto, não tem como resistir. O que chama a atenção é como o ambiente é seguro e familiar, a gente vem e sempre quer voltar”, resumiu.

PROGRAMAÇÃO

A programação de Natal tem uma pausa neste dia 24, véspera de feriado, e será retomada no dia 25.

Segunda-feira (25)

Às 19h – pré show com o Coral de Libras (servidores da Semusa)

Das 19h30 às 21h – Show de Natal Bem’s Animados (palco).

Terça-feira (26)

Às 19h30 – Cantora Silvia Helena

Quarta-feira (27)

Às 19h30 Espetáculos de Dança / Grupos diversos

Quinta-feira (28)

Às 19h30 – Pré Show com o cantor João Precioso

Show do Coral Wesleyana Calama – Cantata À Procura do Rei

Sexta-feira (29)

Às 19h30 – Coral Às Nações/ Cantata “Bendita Luz”

Sábado (30)

ÀS 19h Pré Show com Eduardo Barros (Violinista)

Das 19h30 às 21h Show com Kira Garcêz

Domingo (31)

LIVRE

Texto: Larissa Vieira

Foto: Ricardo Farias/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO