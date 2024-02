As inscrições para o projeto serão realizadas de 19 a 29 de fevereiro, das 8h às 19h, na biblioteca

Com o intuito de incentivar o hábito da leitura, formar novos leitores e disseminar conhecimentos, a Prefeitura de Porto Velho, através da Biblioteca Municipal Francisco Meirelles, criou o Clube de Leitura Infantil. O projeto vai contemplar crianças de 6 a 12 anos de idade.

“Buscamos sempre desenvolver projetos que oportunizem o contato com os livros e o mundo da leitura de forma lúdica e prazerosa. Acreditamos que cada página virada é uma nova descoberta, uma oportunidade de expandir horizontes, alimentar a imaginação e contribuir com a formação de cidadãos críticos e sabedores de seus direitos e deveres”, destacou o diretor da biblioteca, Carlos Augusto.

Ainda conforme informou o diretor, as inscrições para o projeto serão realizadas de 19 a 29 de fevereiro de 2024, no horário das 8h às 19h, na própria sede da Biblioteca Francisco Meirelles, à rua Dom Pedro II, nº 826, na região central de Porto Velho. O telefone para mais informações é o (69) 3901-3030.

No momento da inscrição, os pais ou responsáveis pelas crianças deverão apresentar o comprovante de residência atualizado, documento de identidade da criança e do seu responsável legal, além de duas fotos 3×4. Eles também devem atentar para o fato de que as vagas são limitadas.

“Não deixe essa oportunidade escapar, inscreva-se e faça parte do Clube de Leitura Infantil, onde sonhos se tornam realidade e cada livro é uma porta para um universo de possibilidades”, comentou Carlos Augusto.

Texto: Augusto Soares

Foto: Ricardo Farias

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO