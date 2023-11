Prefeitura de Cabixi recebe R$ 400 mil do deputado Ezequiel Neiva para a aquisição de um trator agrícola

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) demonstra mais uma vez seu compromisso com o homem do campo, com destinação de R$ 400 mil para a compra de um trator agrícola para o município de Cabixi. O equipamento ficará à disposição da Secretaria de Agricultura, que realizará o atendimento aos pequenos produtores da região.

O recurso foi solicitado pelos vereadores Cidinho e Miltão, juntamente com o ex-vereador Fabinho e Adenilton Maximiano, liderança local.

O deputado Ezequiel Neiva ressaltou que o recurso já está na conta da prefeitura. O parlamentar falou sobre a importância de apoiar o homem do campo, reconhecendo o papel fundamental dos agricultores no desenvolvimento econômico. Neiva afirmou que o investimento reafirma o seu compromisso de fornecer recursos e suporte para fortalecer as comunidades rurais.

O prefeito Izael Dias explicou que o trator agrícola desempenha um papel fundamental no cenário da agricultura. “Além de impulsionar o trabalho, contribui para o aumento da produtividade no campo, abrangendo diversas áreas, como a redução do esforço humano, facilitação da agricultura familiar e modernização das práticas agrícolas.

O vereador Cidinho enfatizou a importância da parceria entre o poder Legislativo e o Executivo, destacando que a destinação dos recursos é um exemplo claro de como a colaboração entre diferentes esferas do governo pode resultar em benefícios tangíveis para a população.

Vereador Miltão expressou sua gratidão pela visão proativa do deputado em atender às necessidades da agricultura familiar, salientando que o trator contribuirá para a modernização e o aumento da produtividade nas atividades agrícolas.

O ex-vereador Fabinho ressaltou a sensibilidade do deputado em entender as demandas da comunidade, afirmando que o investimento não apenas fortalecerá a infraestrutura agrícola, mas também representará um passo importante na promoção do desenvolvimento econômico local.

Texto: Larissa Câmara I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO