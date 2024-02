Tradicional bailinho infantil começa a partir das 16h

A Prefeitura de Porto Velho, através da Fundação Cultural (Fucultural), realizará no próximo domingo (11) o tradicional Curumim Folia 2024. O evento é gratuito, voltado para a criançada e acontece no Mercado Cultural, região central de Porto Velho, a partir das 16h.

Haverá brincadeiras, desfile, escultura de balão, pintura na pele e muita diversão para animar o público infantil. A atração faz parte do cronograma de carnaval da capital, organizado pela Fundação Cultural do município (Funcultural), e é voltado para crianças e adolescentes, proporcionando um espaço bem agradável para toda a família.

A animação da festa fica por conta da banda Conexão Frevo, Quaty e Banda Alegria Kids, além da participação dos palhaços Bozó e Lelé, e da apresentação da Corte do Rei Momo. De acordo com o presidente da Funcultural, Godofredo Neto, o momento é de diversão e encontro de famílias. “Neste ano de 2024 estamos indo para a 5ª edição do Curumim Folia, sendo umas das festas mais elaboradas, com muita diversão e segurança para as crianças e seus familiares poderem brincar no bloco que já é tradição em Porto Velho”, explica Neto.

Texto: Rando Silva

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO