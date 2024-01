Serão plantadas cerca de 80 a 90 mudas, todas adquiridas pelos parceiros voluntários

Com objetivo de deixar a cidade mais verde e proporcionar uma cidade mais agradável e com mais qualidade de vida para todos, a Prefeitura de Porto Velho e entidades parceiras realizarão um plantio de mudas no dia 3 de fevereiro próximo, a partir das 15h, no Parque Jardim das Mangueiras, mais conhecido como Skate Park, e convida a toda a população para colaborar com a ação.

“Queremos agradecer a parceria da Agrotropical Amazônia, da empresa Distopia e do grupo Voluntariado Ambiental. A Prefeitura cedeu o espaço e os parceiros vão realizar o plantio dessas mudas. Sem dúvida, uma ação muito importante para a nossa cidade”, destacou o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Robson Damasceno.

Toda ação será comandada por Tino Alves, gestor do projeto, e Laércio Filho, do Sítio Florescer/Distopia Store. “Somos agroflorestores e vamos plantar as mudas de uma forma estratificada, ou seja, como se fosse dentro da floresta”, explicou Tino Alves, que também é o coordenador do grupo Voluntariado Ambiental. A Sema, por sua vez, vai acompanhar os trabalhos.

Toda a população da capital está convidada a participar da ação, a partir das 15h, no Parque Jardim das Mangueiras, entre as avenidas Guaporé e José Vieira Caúla, zona Leste de Porto Velho.

ESPÉCIES

Ainda de acordo com Tino, serão plantadas cerca de 80 a 90 mudas, todas adquiridas pelos voluntários. Eles denominaram o evento de Plantio de Matizes, porque são árvores que no futuro vão produzir muitas sementes, as quais poderão ser aproveitadas e plantadas em outros espaços, tornando a cidade cada vez mais verde e propícia para as pessoas respirarem ar puro.

O grupo selecionou mudas de Seringueira, Andiroba, Copaíba, Angelim, Paineira, Barriguda, Samaúma, Mogno e Pau-brasil. Eles também vão plantar árvores frutíferas como Biribá e Graviola, entre outras que servem para o consumo humano. Na ocasião, não haverá doação de mudas.

OUTRAS AÇÕES

“Estamos organizando outras ações não só de plantio, mas de meio ambiente em geral, visando melhoria da qualidade de vida para a população. São vários técnicos de diversas áreas e vários voluntários envolvidos nesse projeto em prol do nosso desenvolvimento sustentável”, completou Tino Alves.

Ele disse ainda que o grupo Voluntariado Ambiental foi idealizado pelo secretário Robson Damasceno, por ocasião do grande plantio que aconteceu no ano passado, na av. Santos Dumont, quando quase 31 mil mudas foram plantadas.

Texto: Augusto Soares

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO