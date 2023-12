Evento marca o encerramento das atividades em 2023

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), realizou um balanço das ações e encerramento anual das atividades da Praça CEU, zona Leste da capital. O evento, com apresentação do ballet, aconteceu na noite de quarta-feira (20), no Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça CEU), localizado na rua Antônio Fraga Moreira, n° 1706, Bairro JK.

A Praça CEU é um espaço mantido pela Prefeitura, por meio da Semdestur, com objetivo de prestar serviços à população da região. São serviços públicos gratuitos como emissão de RG, cursos profissionalizantes, atividades físicas, esportivas e de lazer. No ano de 2023 foram executados vários projetos e ações sociais.

A secretária da Semdestur, Glayce Bezerra, considera positivo o saldo das ações e projetos realizados no local durante o ano de 2023. “Nós encerramos as atividades deste ano com saldo muito positivo, com apresentações importantíssimas. Agradecemos, em nome dos pais e alunos, ao prefeito Hildon Chaves por nos dar esta oportunidade”.

Alessandra Souza, mãe da aluna Vitória, de 9 anos, fala do melhoramento e aprendizado da filha no ballet. “É muito maravilhoso. No início, para conseguir uma vaga, foi muito difícil devido à grande procura, mas deu certo e estou muito feliz. Minha filha, através do ballet, melhorou a coordenação motora, e ano que vem estaremos novamente aqui”, disse.

Karina Santos, mãe da Rahab, 9 anos, agradeceu pela oferta do projeto por parte do município. “Agradeço a toda a equipe que coordena os projetos na Praça CEU e às professoras, à Prefeitura do município pelo desenvolvimento das crianças, por dar esta oportunidade, só tenho a agradecer. Minha filha, Rahab, começou no ballet este ano, e desenvolveu bastante. Ela adora os dias de aula aqui na Praça CEU, e eu estou aqui sempre dando força para ela continuar cada vez mais”, comenta Karina.

Ezequiel Silva, coordenador da Associação dos Jovens Estudantes de Rondônia, fala sobre os cursos profissionalizantes e certificados. “A nossa sociedade não tem muito costume de receber esses cursos gratuitos, mas aqui na Praça CEU, por determinação do prefeito Hildon Chaves, existe o serviço e as pessoas procuram por ele. Esse espaço é importante, nós temos os cursos gratuitos da grade básica de informática, designer gráfico, trabalhos manuais, fotografia, artesanato, administração, gestão financeira, informática avançada, dentre outros cursos com aulas e turmas nos períodos da manhã, tarde e noite”.

O encerramento das atividades neste ano de 2023 marca o momento de agradecimentos a todos os parceiros envolvidos que são a Associação dos Jovens Estudantes de Rondônia (Ajero), Senac, Projeto Tribo de Zion – Jiu-jitsu, Projeto Arte de Jogar, Projeto Esporte de Base, Projeto Good Life – Zumba, e Projeto Flor da Amizade.

ATIVIDADES

O Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico, da Semdestur, promove outras atividades gratuitas à comunidade, como futsal, basquete, jiu-jitsu e vôlei para crianças e adolescentes, além de zumba, ginástica e alongamento para terceira idade, beneficiando mais de 720 pessoas da comunidade. Além dos esportes e danças, a Praça CEU sedia cursos profissionalizantes, promovidos pela Semdestur, em parceria com o Senac e a Associação dos Jovens Estudantes de Rondônia (Ajero).

Texto: Rando Silva

Foto: Ana Flávia Venâncio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO