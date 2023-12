Obra foi entregue pelo Estado e atende população da zona Sul da capital

A Prefeitura de Porto Velho, através do subsecretário geral de Governo (SGG), Devanildo Santana, participou na manhã desta quinta-feira (28) da solenidade de inauguração da revitalização do Ecoparque Pirarucu, na zona Sul da capital, obra executada pelo Governo do Estado, com investimento de R$ 2 milhões.

“O prefeito Hildon Chaves fez o pedido para a revitalização do Ecoparque Pirarucu e também de outros espaços públicos aqui na cidade e também nos distritos. Essa parceria da Prefeitura e do Governo é importante, pois quem ganha com isso é a população da capital”, disse Santana.

As melhorias contemplam a construção de novos bancos, calçadas, quadras esportivas em grama natural e em areia, instalações elétricas, novos brinquedos infantis e a renovação de toda a iluminação. Além disso, foram feitos reparos na pavimentação do local, tornando o espaço melhor urbanizado.

