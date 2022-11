Prefeitura de SP avança em projeto de ampliação de ônibus elétricos

Um administrador de empresas, de 37 anos, que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante na tarde de ontem (7), após atacar com pedra e uma barra de ferro um agente rodoviário federal que, por determinação da Justiça, atuava no desbloqueio da BR-470, no quilômetro 138, em Rio do Sul (SC).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no início da manhã de ontem, manifestantes acampados desde o dia 30 de outubro em frente a uma loja de departamentos na BR-470, em Rio do Sul, ameaçavam bloquear novamente a rodovia.

Apesar dos apelos dos agentes rodoviários, as tentativas de negociação fracassaram. O trecho foi bloqueado às 10h com uso de carretas, troncos de madeira, pedaços de concreto e pneus. Por volta das 17h30, com apoio da tropa de choque da Polícia Militar (PM), a PRF conseguiu liberar o fluxo de veículos no local.

Durante a ação de desbloqueio, no entanto, um agente da PRF foi atacado com uma barra de ferro. Por usar capacete, ele sofreu lesões leves na cabeça, mão e braços. O agressor foi preso e levado à Polícia Federal (PF) em Itajaí.

Prisão

A Polícia Federal em Santa Catarina informou que autuou o homem em flagrante, por atentar contra a vida dos agentes. Após prestar depoimento, o homem foi encaminhado a um presídio em Itajaí, onde se encontra à disposição da Justiça.

Além da tentativa de homicídio qualificado, ele também poderá responder pelo crime de resistência à execução de ato legal, pelo crime de dificultar ou impedir o funcionamento de meio de transporte e por incitação ao crime.