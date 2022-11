Prefeitura de SP firma Acordo de Cooperação e Amizade com Lisboa

Divulgação/Prefeitura de Canelinha Avião da FAB foi encontrado destruído

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que desapareceu na região de Florianópolis (SC) na tarde de sexta-feira (4) foi encontrado neste sábado (5) em uma área de mata de Canelinha, cidade da região. Os dois militares que estavam na aeronave morreram carbonizados.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Urbanos de Canelinha, Silvio Reis, o avião foi encontrado “totalmente destruído” por volta das 12 horas deste sábado.

A aeronave T-25 estava ocupada por dois militares não identificados, que faziam um voo de treinamento que saiu de Pirassununga (SP) e tinha destino a Florianópolis. O sinal foi perdido na região de Canelinha, na Grande Florianópolis.

“O Comando da Aeronáutica expressa suas condolências e ressalta que está prestando todo o apoio aos familiares neste momento de pesar. Também informa que investigará o acidente”, disse a FAB, em nota.

Buscas

Na manhã deste sábado, a FAB continuou as buscas com a aeronave SC-105 Amazonas e helicópteros H-36 Caracal e H-60 Black Hawk. Já o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina buscavam por terra, focando em uma região de matas.

