A programação carnavalesca de 2024 em Porto Velho começa oficialmente no próximo dia 20 de janeiro, a partir das 19h, no Mercado Cultural, quando será realizado o tradicional Baile de Carnaval. O calendário com todas as atividades carnavalescas foi divulgado pela Prefeitura, através da Fundação Cultural do município (Funcultural).

“Trata-se de uma ação de grande importância, representatividade cultural e valor econômico, social, turístico e cidadão. O evento é realizado de forma colegiada por algumas secretarias municipais, que além do suporte da Prefeitura, fortalece as frentes produtoras e fazedoras de cultura local, neste que é o mais tradicional e preferido movimento cultural popular do país”, destacou o presidente da Funcultural, Godofredo Neto.

Depois do Baile Municipal, o próximo evento carnavalesco será o desfile do bloco Areal Folia, que abre o carnaval de rua no dia 2 de fevereiro, a partir das 22h. A concentração dos foliões será nas confluências das ruas Alexandre Guimarães e 13 de setembro, no bairro Areal, no Centro.

O último bloco a desfilar este ano será o Axé Folia Mix, no dia 17 de fevereiro, também a partir das 22h. O local de partida dos brincantes será a Av. Pinheiro Machado, entre Rogério Weber e Presidente Dutra, na região central da cidade.

BANDA

Considerado um dos maiores e mais antigos blocos carnavalescos do Norte do País, a Banda do Vai Quem Quer entrará na avenida no dia 10 de fevereiro, a partir das 16h, e mais uma vez deve arrastar uma multidão. A concentração dos brincantes, como tradicionalmente acontece todos os anos, será na Praça das Três Caixas d’Água, na Av. Carlos Gomes com Rogério Weber, Centro.

OUTROS BLOCOS

A programação ainda inclui o desfile dos blocos Até Que a Noite Vire Dia, Pirarucu do Madeira, Furacão da Zona Sul, Vai e Volta, Galo da Meia Noite, Us Dy Phora, Vesperal Curumim Folia, Furacão Kids, Murupi, Tô de Folga, Leva Eu, Canal Remix Folia, Jatuarana Sul, Leste Folia, Bloco das Kaxorras e Porto Maria, totalizando 20 agremiações carnavalescas.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

20/01/24 (SÁBADO)

BAILE MUNICIPAL

HORÁRIO: DAS 19H À 01H

LOCAL: MERCADO CULTURAL

02/02/2024 (SEXTA)

BLOCO AREAL FOLIA (ZONA NORTE/ AREAL)

CONCENTRAÇÃO: 22H

SAÍDA: 00H

ENCERRAMENTO: 04H

PERCURSO: CONCENTRAÇÃO ALEXANDRE GUIMARÃES COM 13 DE SETEMBRO, SEGUINDO ROGÉRIO WEBER/ RIO DE JANEIRO/ 13 DE SETEMBRO.

03/02/2024 (SÁBADO)

BLOCO ATÉ QUE A NOITE VIRE DIA (ZONA NORTE/ AREAL)

CONCENTRAÇÃO: 22H

SAÍDA: 00H

ENCERRAMENTO: 04H

PERCURSO: RUA CAP. ESRON DE MENEZES, AV. ALEXANDRE GUIMARÃES, AV. ROGÉRIO WEBER, RUA RIO DE JANEIRO E RUA 13 DE SETEMBRO.

04/02/2024 (DOMINGO)

BLOCO PIRARUCU DO MADEIRA (ZONA NORTE/CENTRO)

CONCENTRAÇÃO: 15H

SAÍDA: 17H

ENCERRAMENTO: 21H

PERCURSO: PINHEIRO MACHADO, JOAQUIM NABUCO E CARLOS GOMES. FINALIZANDO NA PRAÇA DAS 3 CAIXAS D’ÁGUA OU MERCADO CULTURAL. A DEFINIR.

04/02/2024 (DOMINGO)

BLOCO FURACÃO DA ZONA SUL (ZONA SUL)

CONCENTRAÇÃO: 20H

SAÍDA: 22H

ENCERRAMENTO: 02H

PERCURSO: CONCENTRAÇÃO CAMPO FLORESTÃO ENTRE AS RUAS DANIEL NERI E MONTE AZUL, SEGUINDO PELA AV. JATUARANA ATÉ A CONFLUÊNCIA COM RUA SUCUPIRA.

08/02/2024 (QUINTA)

BLOCO VAI E VOLTA (ZONA NORTE/CENTRO)

CONCENTRAÇÃO: 22H

SAÍDA: 23H

ENCERRAMENTO: 04H

PERCURSO: CONCENTRAÇÃO ROGÉRIO WEBER ENTRE PINHEIRO MACHADO E CARLOS GOMES SEGUINDO AV. PINHEIRO MACHADO, JOAQUIM NABUCO, CARLOS GOMES E ROGÉRIO WEBER.

08/02/2024 (QUINTA)

BLOCO GALO DA MEIA NOITE (ZONA NORTE/CENTRO)

CONCENTRAÇÃO: 21H

SAÍDA: 00H

ENCERRAMENTO: 03H

PERCURSO: CONCENTRAÇÃO ROGÉRIO WEBER ENTRE PINHEIRO MACHADO E CARLOS GOMES SEGUINDO AV. PINHEIRO MACHADO, JOAQUIM NABUCO, CARLOS GOMES E ROGÉRIO WEBER.

09/02/2024 (SEXTA)

BLOCO US DY PHORA (ZONA NORTE/AREAL)

CONCENTRAÇÃO: 23H

SAÍDA: 23H

ENCERRAMENTO: 04H

PERCURSO: CONCENTRAÇÃO RUA 13 DE SETEMBRO ENTRE RAIMUNDO CANTUÁRIA E AV. ALEXANDRE GUIMARÃES SEGUINDO PELA ROGÉRIO WEBER, RIO DE JANEIRO,

MARECHAL DEODORO, ALEXANDRE GUIMARÃES E 13 DE SETEMBRO.

10/02/2024 (SÁBADO)

BLOCO BANDA DO VAI QUEM QUER (CENTRO/CAIARI)

CONCENTRAÇÃO: 16H

SAÍDA: 18H

ENCERRAMENTO: 22H

PERCURSO: CONCENTRAÇÃO AV. CARLOS GOMES ENTRE ROGÉRIO WEBER E PRESIDENTE DUTRA, SEGUINDO PELA CARLOS GOMES, JOAQUIM NABUCO, SETE DE SETEMBRO E ROGÉRIO WEBER.

11/02/2024 (DOMINGO)

EVENTO VESPERAL CURUMIM FOLIA (CENTRO)

HORÁRIO: DAS 16H ÀS 20H

LOCAL: MERCADO CULTURAL

11/02/2024 (DOMINGO)

EVENTO INFANTIL PARADO FURACÃO KIDS (ZONA SUL)

HORÁRIO: DAS 16H ÀS 20H

LOCAL: CAMPO FLORESTÃO – AV. JATUARANA

11/02/2024 (DOMINGO)

BLOCO MURUPI (ZONA NORTE/CENTRO)

CONCENTRAÇÃO: 22H

SAÍDA: 00H

ENCERRAMENTO: 04H

PERCURSO: CONCENTRAÇÃO AV. PINHEIRO MACHADO ENTRE SANTOS DUMONT E ROGÉRIO WEBER, SEGUINDO PELA PINHEIRO MACHADO, JOAQUIM NABUCO, CARLOS GOMES E ROGÉRIO WEBER.

12/02/2024 (SEGUNDA)

BLOCO TÔ DE FOLGA (ZONA NORTE/CENTRO)

CONCENTRAÇÃO: 21H

SAÍDA: 23H

ENCERRAMENTO: 03H

PERCURSO: CONCENTRAÇÃO AV. PINHEIRO MACHADO ENTRE PRESIDENTE DUTRA E JOSÉ DE ALENCAR E SEGUINDO PELA AV. PINHEIRO MACHADO, JOAQUIM NABUCO, CARLOS GOMES E ROGÉRIO WEBER.

12/02/2024 (SEGUNDA)

BLOCO LEVA EU (ZONA NORTE/ CENTRO)

CONCENTRAÇÃO: 21H

SAÍDA: 23H

ENCERRAMENTO: 03H

PERCURSO: CONCENTRAÇÃO AV. PINHEIRO MACHADO ENTRE PRESIDENTE DUTRA E JOSÉ DE ALENCAR E SEGUINDO PELA AV. PINHEIRO MACHADO, JOAQUIM NABUCO, CARLOS GOMES E ROGÉRIO WEBER.

12/02/20234 (SEGUNDA)

BLOCO CANAL REMIX FOLIA (ZONA NORTE/CENTRO)

CONCENTRAÇÃO: 22H

SAÍDA: 00H

ENCERRAMENTO: 04H

PERCURSO: CONCENTRAÇÃO AV. PINHEIRO MACHADO ENTRE PRESIDENTE DUTRA E JOSÉ DE ALENCAR E SEGUINDO PELA AV. PINHEIRO MACHADO, JOAQUIM NABUCO, CARLOS GOMES E ROGÉRIO WEBER.

12/02/2024 (SEGUNDA)

BLOCO JATUARANA SUL (ZONA SUL)

CONCENTRAÇÃO: 20H

SAÍDA: 22H

ENCERRAMENTO: 02H

PERCURSO: CONCENTRAÇÃO CAMPO FLORESTÃO ENTRE AS RUAS DANIEL NERI E MONTE AZUL, SEGUINDO PELA AV. JATUARANA ATÉ A CONFLUÊNCIA COM RUA SUCUPIRA.

13/02/2024 (TERÇA)

BLOCO LESTE FOLIA (AV. MAMORÉ)

CONCENTRAÇÃO: 14H

SAÍDA: 16H

ENCERRAMENTO: 20H

PERCURSO: AV. MAMORÉ ENTRE JOSÉ VIEIRA CAÚLA E RIO DE JANEIRO

13/02/2024 (TERÇA)

BLOCO DAS KAXORRAS (ZONA LESTE)

CONCENTRAÇÃO: 16H

SAÍDA: 17H

ENCERRAMENTO: 22H

PERCURSO: CONCENTRAÇÃO RUA JAGUARÃO PERCURSO RUA AMÉRICA, DANIELA, BENEDITO INOCÊNCIO, VANICE BARROSO, ATLAS, DANIELA, AMÉRICA E DE VOLTA À CONCENTRAÇÃO RUA JAGUARÃO.

13/02/2024 (TERÇA)

BLOCO PORTO MARIA (ZONA NORTE/CENTRO)

CONCENTRAÇÃO: 22H

SAÍDA: 00H

ENCERRAMENTO: 04H

PERCURSO: RUA AMÉRICA, DANIELA, BENEDITO INOCÊNCIO, VANICE BARROSO, ATLAS, DANIELA, AMÉRICA E DE VOLTA À CONCENTRAÇÃO RUA JAGUARÃO.

17/02/2024 (SÁBADO)

BLOCO AXÉ FOLIA MIX (ZONA NORTE/CENTRO)

CONCENTRAÇÃO: 22H

SAÍDA: 00H

ENCERRAMENTO: 04H

PERCURSO: CONCENTRAÇÃO AV. PINHEIRO MACHADO ENTRE ROGÉRIO WEBER E PRESIDENTE DUTRA, SEGUINDO PELA AV. PINHEIRO MACHADO, JOAQUIM NABUCO, CARLOS GOMES E ROGÉRIO WEBER.

