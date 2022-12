Prefeitura do Rio lança projeto para jovens em vulnerabilidade social

Reprodução: redes sociais – 24/12/2022 Tempestade de inverno ‘Elliot’ assola os EUA com temperaturas de até -50C

A tempestade de inverno assolou os Estados Unidos neste fim de semana, deixando cerca 200 milhões de pessoas em estado de alerta em todo país . As temperaturas chegaram a níveis recordes de até -50°C , causando o Natal mais frio dos últimos anos.

‘Elliot’, nome dado ao evento climático, afetou os Estados Unidos com fortes nevascas que causaram a morte de pelo menos 17, diversas pessoas sofreram ferimentos e acabou com os planos de Natal de milhares de americanos.

O serviço meteorológico americano afirma que “Elliot” é “evento histórico” por causar além de altas temperaturas negativas , o volume da frente fria vinda do Ártico é surpreendente e se estende da fronteira com o Canadá, no Norte, até a fronteira com o México, no Sul, atingido o país de ponta a ponta.

