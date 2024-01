Prefeitura do Rio monitora os 4 primeiros blocos oficiais no carnaval

O Carnaval de Rua começa oficialmente neste fim de semana (dias 13 e 14 de janeiro) na cidade do Rio e, junto com ele, o trabalho de monitoramento dos blocos pelo Centro de Operações Rio. Segundo a Riotur, responsável pelo cadastramento das apresentações, o sábado e o domingo já terão quatro apresentações oficiais.

A Sala de Situação vai funcionar com 60 agentes por turno e o maior videowall da América Latina, com 104 metros quadrados (125 telas de 55 polegadas), ganhará um layout especial nos dias de folia. Além disso, drones irão transmitir imagens dos principais blocos que vão desfilar no Centro do Rio em tempo real para os operadores. O equipamento será utilizado no fim de semana que antecederá o início oficial do carnaval.

Outra novidade será o reforço de câmeras nos circuitos e trajetos dos principais blocos. A expectativa é que o Centro de Operações consiga instalar 30 novas câmeras com olhar exclusivo para o carnaval. Bairros como Tijuca, Ipanema, Leblon, Barra e Centro vão ganhar novos equipamentos. Os pontos exatos ainda estão sendo alinhados com a Riotur. Além disso, as interdições de vias provocadas pelos deslocamentos de blocos serão informadas pelo Centro de Operações Rio (COR) em tempo real no aplicativo.

A parceria com o aplicativo de trânsito Waze, por meio do programa Waze for Cities, proporcionará o acompanhamento dos principais blocos de rua do Carnaval. O objetivo é tornar o aplicativo o grande parceiro de foliões e turistas, atualizando interdições de vias e percursos dos blocos. Com isso, o cidadão que se basear pelo Waze durante o seu deslocamento não será surpreendido com congestionamentos provocados pelos blocos.

Dia 13 de janeiro:

Banda da Saens Peña – 15h às 22h; (Tijuca)

Local: Praça Saens Peña.

Bloco Folia do Largo do Sapê – 16h às 22h; (Bento Ribeiro)

Local: Rua Nuassu, altura do nº 39.

Bloco da Sorveteria – 16h às 22h (Pedra de Guaratiba)

Local: Rua Barros de Alcarão, altura do nº 370.

Dia 14 de janeiro:

Bloco Máfia do Pandolfi – 15h às 21h; (Sepetiba)

Local: Praia de Sepetiba, altura do nº 1408.

Fonte: EBC GERAL