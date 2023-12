Prefeitura e Controladoria Geral da União reafirmam acordo para continuidade do programa “Um por Todos e Todos por Um”

Em reunião foram fomentadas as ações que são ligadas diretamente às unidades escolares

Para manter a cultura do aprendizado em ética e cidadania na escola, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a Controladoria Geral da União em Rondônia (CGU-RO), estiveram reunidas para deliberação sobre a continuidade da parceria de execução do programa “Um por Todos e Todos por Um/ Pela Ética e Cidadania” (UPT) em 2024.

O superintendente substituto da Regional Rondônia na Controladoria-Geral da União/CGU, Alexandre dos Santos Muniz, e a secretária municipal de Educação de Porto Velho, Gláucia Negreiros, cumpriram agenda na terça-feira (19) para fomentar as ações que são ligadas diretamente às unidades escolares através dos alunos do ensino fundamental I.

“O objetivo da reunião foi garantir a continuidade da parceria no ano que vem e parabenizar a adesão e execução exitosa das escolas participantes de 2023. Neste último ano letivo a adesão ao programa quantificou 30 escolas, com 266 turmas, totalizando 6.008 estudantes”, pontuou Gláucia Negreiros, titular da pasta de Educação.

“A participação das escolas de Porto Velho consolidou a robustez da execução do programa em Rondônia, sendo observado o comprometimento das equipes gestoras, pedagógicas e docentes, as quais executaram no modo material impresso, a coleção de revistas e kits”, disse o superintendente Alexandre dos Santos.

Na oportunidade, foi apresentada uma sugestão de inclusão do programa UPT no calendário escolar de cada escola, constando a previsão de dias letivos e carga horária para execução, de forma a não sobrecarregar as escolas, quanto à distribuição de suas atividades pertinentes ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

“Ao término da reunião, ficou firmado a previsão de continuidade da parceria em 2024, e maiores detalhes deverão ser conversados no início do ano letivo, com a possibilidade de acréscimo no quantitativo de escolas participantes”, finalizou a secretária Gláucia.

Estiveram presentes na reunião a secretária-adjunta da Semed, Paula Ramos, diretora do Departamento de Políticas Educacionais, Juliene Rezende, diretora de Educação Básica, Tamara Azevedo, coordenador UPT/Semed, José Zacarias Santos, e os membros da CGU-RO, Leila Juliari Araujo da Cunha e Márcia Matheus Teixeira Gouveia.

Texto: Géri Anderson

Foto: Semed

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO