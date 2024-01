Serão 15 escolas municipais atendidas, sendo uma no distrito de Nova Mutum Paraná

Para dar mais segurança e fluidez no trânsito, a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran) está executando a pintura customizada de faixas de pedestres, nas imediações de escolas municipais indicadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). No total, serão 15 escolas municipais atendidas, sendo uma no distrito de Nova Mutum Paraná, a EMEF Nossa Senhora de Nazaré.

O secretário-adjunto da Semtran, Aragoneis Soares Lima, informou que “a faixa customizada é uma abordagem criativa para estimular as crianças a atravessarem por ela e, em consequência, também chamar a atenção dos pais e motoristas acerca da importância do respeito à sinalização de trânsito”.

A expectativa é de que o trabalho seja concluído até o início do ano letivo, previsto para o dia 7 de fevereiro, nas escolas urbanas. “Mas, como se trata de pintura em asfalto e estamos no período das chuvas, temos que levar em consideração. Esse trabalho vai se juntar a outras ações que a Semtran vai desenvolver na volta às aulas, como o cuidado com o transporte escolar e orientação e fiscalização”, completou Aragoneis.

As escolas que receberão a pintura customizada, com temas da educação, serão a São Pedro, Antônio Ferreira da Silva, Cosme e Damião, Padre Chiquinho, Padre Zenildo Gomes da Silva, Saul Bennesby, Flor de Laranjeira, Bom Jesus, Engenheiro Francisco Erse, Senador Darcy Ribeiro, Senador Olavo Gomes Pires, Flor do Piquiá, Ulisses Soares Ferreira e a Jesus de Nazaré.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Semtran

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO