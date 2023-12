Prefeitura faz parceria e trabalha na recuperação de ponte de madeira na Linha 101, em União Bandeirantes

Equipes da Semusb estão distribuídas em diversas regiões da capital

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), tem trabalhado continuamente em várias frentes de serviço, levando ações como a limpeza, recolhimento de materiais, pinturas de meio-fio, varrição e roço de mato. Serviço é uma determinação do prefeito Hildon Chaves.

“Temos equipes da Semusb distribuídas em diversas regiões da cidade e até nos distritos, trabalhando nos turnos da manhã, tarde e também à noite, para dar conta do grande volume de serviço, com o objetivo de deixar a nossa cidade com um melhor aspecto urbano. Pedimos que a população nos ajude a manter a cidade limpa”, disse o secretário da Semusb, Cleberson Pacheco.

A secretaria promove mutirões de limpeza em trechos das avenidas Governador Jorge Teixeira e Pinheiro Machado, além do Parque da Cidade, que recebe o Natal Porto Luz 2023. Uma grande operação de limpeza também é realizada na Praça CEU, na zona Leste, que tem agenda de atividades neste final de ano. Na Jorge Teixeira, são realizados trabalhos de recuperação de calçada e trechos são roçados.

Serviços de pintura são realizados por equipes da Semusb na Praça Aluízio Ferreira e em trechos da avenida Farquar, na área central da cidade. A desobstrução de bueiros é realizada na rua Quintino Bocaiúva e o trabalho de recolhimento de material é feito na rua Humaitá, na zona Leste da capital.

ROÇADORES

Equipes de roçadores trabalham no distrito de Jaci-Paraná, na avenida Governador Jorge Teixeira, no bairro Ronaldo Aragão, no Ginásio Padrão e no Canal dos Tanques. Com a chegada do período chuvoso, a demanda por esse tipo de ação aumenta, para garantir a limpeza dos locais públicos.

Texto: SMC

Foto: Ivan Eduardo

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO