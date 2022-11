Prefeitura inaugura Estúdio Criativo da Juventude na Zona Leste

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, inaugurou nesta terça-feira (29) o primeiro de quatro conjuntos de Estúdios Criativos da Juventude, do Programa Rede Daora, com cursos nos eixos de som, imagem e audiovisual. O equipamento, que conta com oficinas programadas para ainda este ano, está situado no Teatro Flávio Império, em Cangaíba, na Zona Leste. As demais unidades serão implantadas nas zonas Norte, Sul e Oeste até 2024 e representam um investimento global de R$ 4 milhões.

“A rede Daora dá atenção e visibilidade para os jovens com bons cursos e orientação de profissionais qualificados. É um programa importante para a população entre 15 e 29 anos, um total de 765 mil pessoas na cidade, pois 14,9% desse público está desempregado e precisa de capacitação”, declarou o prefeito Ricardo Nunes.

O programa é voltado para a juventude que busca promover o desenvolvimento econômico, inclusivo e sustentável com oportunidades gratuitas de formação cultural e economia criativa. Oferece cursos de Locução, Produção e Mixagem de Som, DJ, Design e Corte de moda, Maquiagem e Visagismo, Iluminação para fotografia. Produção de conteúdo audiovisual, Programação Web e Comunicação Digital integram a grade de atividades. A partir de dezembro e em janeiro serão oferecidas oficinas nas mesmas linguagens. As aulas regulares terão início em fevereiro, com duração de 5 meses.

“Esta entrega de hoje representa uma oportunidade para a juventude que busca capacitação profissional na área da economia criativa. Além desta unidade, teremos outras três: na Casa de Cultura Butantã; na Casa de Cultura Chico Science, no Ipiranga; e a terceira será na Casa de Cultura Érico Veríssimo, em Parada de Taipas, em frente à uma comunidade. Temos a meta de alcançar mais de 10 mil jovens com esta inciativa, enfatizou Aline Torres, secretária municipal de Cultura.

Ação intersecretarial

O Programa Rede Daora faz parte do Plano de Metas da Prefeitura, em uma ação intersecretarial com participação da Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Especial de Projetos Estratégicos, Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

“Precisamos olhar para o jovem da periferia, que tem capacidade para produzir, mas não tem estrutura. Reunimos a capacidade e a vocação com o que o mercado precisa e, a partir dessa ideia, criamos o rede Daora”, afirmou Alexis Vargas, secretário executivo de Projetos Estratégicos.

Para a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso, o programa é voltado para as profissões do futuro.

“O mais importante dessa ação é a política pública e todo o conceito que ele tem por trás, pois olha para as áreas onde há escassez de mão de obra. É o conceito de integração entre nós, da Secretaria do Trabalho, em integração com a Fundação Paulistana, com a Secretaria de Cultura porque, juntos, trabalhamos para a economia criativa, uma das vocações da cidade. Olhamos para as profissões do futuro onde, nos próximos anos, haverá mais oportunidade de trabalho e renda.

