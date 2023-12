Meta é reduzir acidentes com mortos e feridos e proteger a vida

Atendendo a uma determinação do governo federal, que estabeleceu a redução dos acidentes com mortos e feridos como prioridade, a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), através de convênio com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), iniciou a instalação de câmeras de monitoramento em 14 semáforos de cruzamentos de Porto Velho, com a finalidade de coibir infrações de trânsito e reduzir os acidentes.

“O objetivo maior é preservar vidas. Essa medida atende a uma exigência do governo federal, que impõe a redução de acidentes com mortos e feridos, como pré-requisito para acessar investimentos no trânsito e mobilidade. Com base no mapeamento das estatísticas, identificamos esses 14 cruzamentos como os de maior incidência de acidentes com mortes, feridos, e outras infrações que precisam ser combatidas”, explicou o secretário da Semtran, Anderson Pereira.

A instalação das câmeras já se iniciou, através da empresa contratada. O Detran assegurou um investimento de R$ 4 milhões para o monitoramento dos 14 cruzamentos, com a previsão de início das operações em meados de fevereiro, segundo a Semtran.

As câmeras de monitoramento ficarão de olho nos motoristas que avançarem o sinal de vermelho, que pararem em cima da faixa de pedestres, que fecharem o cruzamento e não respeitarem o limite de velocidade de 40 quilômetros no local. Quem descumprir as normas de trânsito nesses locais, que receberão sinalização específica, e for flagrado pelas câmeras de monitoramento, será multado.

LOCAIS

Serão instaladas câmeras em 14 semáforos em cruzamentos onde ocorrem acidentes e outras infrações de trânsito com frequência. Na avenida Prefeito Chiquilito Erse x avenida dos Imigrantes, rua Rafael Vaz e Silva x avenida Sete de Setembro, avenida Calama x avenida Prefeito Chiquilito Erse, avenida Governador Jorge Teixeira x avenida Amazonas, avenida Prefeito Chiquilito Erse x avenida José Vieira Caúla e avenida Guaporé x avenida Amazonas.

Também serão instaladas as câmeras de monitoramento na avenida Lauro Sodré x avenida dos Imigrantes, Raimundo Cantuária x rua Buenos Aires, avenida Abunã x rua Brasília, avenida Pinheiro Machado x avenida Presidente Dutra, av. Gov. Jorge Teixeira x av. Raimundo Cantuária, avenida Rio de Janeiro x avenida Prefeito Chiquilito Erse e avenida Duque de Caxias x avenida Marechal Deodoro.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Ana Flávia Venâncio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO