Instrumentos vão ajudar a proporcionar mais segurança no trânsito e proteger vidas

Visando melhorar ainda mais a sinalização de trânsito e ao mesmo tempo proporcionar mais segurança para a população nas vias públicas, a Prefeitura de Porto Velho investiu R$ 300 mil na aquisição de dois retrorrefletômetros, equipamentos específicos para aferir a qualidade da sinalização horizontal e vertical.

“Hoje recebemos os equipamentos e ao mesmo tempo já realizamos o treinamento das nossas equipes da Prefeitura que trabalham nesse processo de fiscalizar a qualidade da sinalização. Foi uma determinação do prefeito Hildon Chaves, para que possamos diminuir as falhas na confecção de faixas e placas de trânsito, com foco na proteção de vidas”, disse Anderson Pereira, titular da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran).

Essa tecnologia vai aferir a qualidade da sinalização, no que se refere à luminosidade das placas e faixas, sendo um para cada tipo de serviço. O secretário afirma que são equipamentos de ponta, de última geração e que atendem toda necessidade da Prefeitura na garantia da qualidade dos serviços executados pelas empresas terceirizadas.

“Isso vai garantir o bom fornecimento na prestação desse serviço para o município, além de proporcionar mais segurança e confiança dos órgãos de controle externos na garantia de que o município esteja recebendo e ofertando para a população serviços de qualidade”, acrescentou.

Ainda conforme Anderson Pereira, esses dispositivos são da marca Easylux, mesmo tipo daqueles utilizados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e por várias outras instituições federais que fiscalizam a qualidade da sinalização nas rodovias federais de todo o Brasil.

Os instrumentos servirão para aprimorar o trabalho da comissão de fiscalização da Semtran, quanto à execução dos serviços de sinalização das ruas e avenidas no município de Porto Velho.

Texto: Augusto Soares

Foto: Semtran

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO